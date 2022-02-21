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Мировые лидеры проводят переговоры на фоне планов России признать "ЛНР" и "ДНР"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин

Канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным после заседания Совета безопасности России, на котором все участники выступили за признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин проинформировал Олафа Шольца об итогах заседания российского Совета безопасности и обозначил планы России.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее
время имеет в виду подписать соответствующий указ", – говорится в сообщении.

Шольц осудил такие планы и подчеркнул, что они противоречат Минским соглашениям по урегулированию конфликта и являются односторонним нарушением договоренностей со стороны России.

Канцлер Германии также созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Подробности переговоров пока не сообщаются.

Зеленский также заявил, что созвал срочное заседание Совет национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится 21 февраля в 21:00 мск.

Переговоры состоялись и между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Лавров заявил, что соблюдение Минских соглашений является "единственным способом урегулирование внутриукраинского кризиса" и потребовал от Германии оказать давление на руководство Украины.

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