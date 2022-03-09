После нападения на Украину Россия подверглась беспрецедентным санкциям. Заморожена большая часть госрезервов в западных банках, отключены платежные системы, отозваны воздушные суда, разорваны спортивные и культурные контакты. Как санкции ударят по населению, бизнесу и элитам? Пошатнут ли они режим?
Материалы по теме
Другие материалы
-
-
02 марта 2022
Археология. Страна-изгой: как санкции ударят по России?
-
-
16 февраля 2022
Археология. Диктатура «традиционных ценностей»
-
09 февраля 2022
Археология. Новое диссидентство
-
02 февраля 2022
Археология. Лицензия на убийство