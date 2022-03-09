Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Археология

Археология. Страна-изгой: как санкции ударят по России?

Археология. Страна-изгой: как санкции ударят по России?
Embed
Археология. Страна-изгой: как санкции ударят по России?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

После нападения на Украину Россия подверглась беспрецедентным санкциям. Заморожена большая часть госрезервов в западных банках, отключены платежные системы, отозваны воздушные суда, разорваны спортивные и культурные контакты. Как санкции ударят по населению, бизнесу и элитам? Пошатнут ли они режим?

Материалы по теме

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG