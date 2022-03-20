Роскомнадзор заблокировал проект "Медиазоны" и сайт "Агентура.ру"

Роскомнадзор начал блокировку сайтов изданий "Медиазона.Центральная Азия" и "Агентура.ру".

Основной сайт "Медиазоны" заблокировали в начале марта.

Ресурс "Агентура.ру" рассказывает о происходящем в российских спецслужбах. 11 марта один из его создателей Андрей Солдатов сообщил, что руководители 5-й службы ФСБ, которая занимается внешней разведкой и отвечает за работу на территории Украины, отправлены под домашний арест. Среди причин, по его словам, было представление заведомо ложной информации об украинской политической ситуации руководству России. Официального подтверждения этому нет.

На фоне военного вторжения России на территорию Украины российские власти запретили СМИ называть боевые действия "войной". Официально это называется "специальной операцией на Украине". От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками.

Из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Из-за давления властей Русская служба Радио Свобода заявила о закрытии бюро в Москве. Своё вещание прекратили телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Заблокированы сайты "Голоса Америки", "Медузы"*, Би-би-си, Deutsche Welle и других изданий.