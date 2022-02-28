Роскомнадзор заблокировал сайт Крым.Реалии

Сайт Украинской службы Радио Свобода Крым.Реалии – проекта корпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа – не доступен на русском языке и заблокирован большинством провайдеров. После блокировки материалы сайта можно читать на зеркале. Также для доступа можно воспользоваться VPN-клиентом.

Украинская и крымскотатарская версия сайта пока остаются доступными.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что намерен заблокировать сайт Крым.Реалии "за распространение недостоверной информации" о военных действиях России на территории Украины. Официальных уведомлений от Роскомнадзора о блокировке сайта редакция Крым.Реалии не получала.

Также ведомство под угрозой блокировки потребовало удалить публикации о российском вторжении в Украину от нескольких российских изданий, называя недостоверной информацию "об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны".

Президент РСЕ/РС Джейми Флай тогда заявил, что холдинг не будет подчиняться требованиям Роскомнадзора. "Угрозы Кремля – это явная попытка скрыть страшную правду о человеческой цене преступной войны Путина против Украины, – сказал он. – Мы не сдадимся под давлением и не лишим жителей России доступа к правде".

Блокировке подверглись сайт телеканала "Настоящее время" – ещё одного проекта Радио Свобода/Радио Свободная Европа. В письме Роспотребнадзора говорилось, что на сайте "размещена информация, распространяемая с нарушением закона", а именно: "Недостоверная общественно значимая информация о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины в ходе проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операции". Ведомство потребовало удалить информацию, однако Настоящее Время заявило, что не сделает этого.

28 февраля Роскомнадзор также заблокировал сайт студенческого журнала Doxa. За несколько часов до этого ведомство потребовало удалить статью "Справочник для антивоенных споров в семье и на работе", где "опровергались главные мифы о военной агрессии России в Украине". С момента получения уведомления до блокировки сайта прошло менее 24 часов, что является незаконным.