Сенат США исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования

Сенат США единогласно принял законопроект о лишении России и её союзника Республики Беларусь режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за вторжения российской армии на территорию Украины. Принятие закона предполагает потенциальное увеличение пошлин на экспорт товаров из указанных стран в США.

До этого США отменяли этот режим только для двух стран — КНДР и Кубы.

Теперь законопроект направят на рассмотрение Палаты представителей, а затем на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее нижняя палата Конгресса уже голосовала за принятие законопроекта в первом чтении, но теперь она должна будет сделать это повторно, так как Сенат внес изменения в текст документа.

США и страны Запада обвиняют Россию в агрессии по отношению к Украине и убийствах мирных украинских граждан. Москва все обвинения категорически отвергает.