В Петербурге похоронили погибшего в войне с Украиной генерала

В Санкт-Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Фроловым. Он погиб в ходе боевых действий на территории Украины.

Похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями. В церемонии принял участие губернатор города Александр Беглов. По его словам, Фролов "пал смертью храбрых в боях с украинским противником".

СМИ отмечают, что это первые похороны военного столь высокого ранга в Петербурге с 24 февраля.

Владимир Фролов потомственный военный. Его отец прошёл Великую Отечественную войну.

8-я армия имеет постоянную дислокацию в Ростовской области.

Украина заявляет, что во время войны погибли семь российских генералов. Россия в начале марта подтвердила только смерть замкомандующего 41-й армии Андрея Суховецкого.

Москва и Киев редко озвучивают данные о своих потерях. Минобороны России в конце марта заявляло, что во время так называемой спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий. По данным Минобороны Украины, потери российской стороны превысили 20 тысяч человек. Неизвестно, идёт ли речь только о погибщих или о погибших и раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с CNN сообщил, что за время войны погибли от двух с половиной до трёх тысяч украинских военных. Российская сторона в конце марта оценивала украинские потери приблизительно в 30 тысяч человек.