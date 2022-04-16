Суд во Львове арестовал Медведчука без права внесения залога

Суд во Львове арестовал украинского политика Виктора Медведчука без права внесения залога.

В октябре прошлого года Медведчука обвинили в госизмене. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах.

В январе политика отправили под домашний арест, а 26 января следователи выяснили, что он сбежал.

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