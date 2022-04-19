Последние дни много говорили и большом наступлении российской армии в Донбассе. Теперь, по крайней мере, по сообщению украинской стороны, оно началось.

В стане сторонников войны не все уверены, что действительно началось, но всё равно полны энтузиазма.

Борис Рожин:

1. Генштаб ВСУ и шайка Зеленского заявили, что началась 2-я фаза операции на Донбассе, которую в конце марта анонсировал Шойгу.

2. С российской стороны никто ничего пока официально не объявлял.

3. Тем не менее, сегодня с вечера идет по нарастающей артиллерийская подготовка по позициям ВСУ, а по территории Украины наносятся ракетные удары. На 11 вечера отмечаются Киев, Николаев, Харьков, Славянск и т.д. и т.п.

4. Все это может указывать, что оперативная пауза заканчивается. Сегодня прошла разведка боем (занята Кременная), с вечера началась ракетно-артиллерийская подготовка. Возможно, уже завтра может начаться наступательная операция с решительными целями. Впрочем, не удивлюсь, если артиллерийская подготовка продолжится и завтра в течение дня.

В общем, ждем.

Александр Жучковский:

Битва за Донбасс началась. Это предложение, которое я сейчас вижу первым в постах десятков телеграм-каналов. Но вы даже не представляете - что для нас значит эта фраза. В ней вся наша жизнь. Битва за Донбасс началась...

Марат Баширов:

Почему наступление на Донбассе называют генеральным? Генеральным будет наступление на Киев, если власти Украины не придут в себя.

Дмитрий Ольшанский:

Давайте скажем правду.

Немного надоело читать пропагандистские формулы - в битве за Донбасс, мол, решается судьба России.

Нет, в битве за Донбасс судьба России не решается.

Судьба России решается в этом конфликте в целом - и решится она положительно только в том случае, если дело не будет прервано на середине.

Славянск - символически драгоценное место, да и все остальные донбасские локации нужны и стране, и конкретным людям, но - если как минимум Харьков, Днепр, Запорожье и Николаев так и останутся поставщиками русских призывников для Украины, ее промышленными центрами и точками сборки ее мести и реванша, - любая нынешняя победа все равно превратится в будущее поражение.

Существует большая опасность, что власть, освободив Донбасс, скажет - ура, наша взяла, да так и оставит всю остальную Новороссию в украинских руках, что сделает неизбежной следующую войну.

А России нужен прочный мир.

Прочный мир для России образуется в тот момент, когда Украина будет отодвинута в ее этнические, сельские границы - а там неизбежно окажется, что желание делать ремонт в Милане сильнее желания воевать с москалями.

На Украине русским надо победить русских - и, победив, забрать их себе.

Это очень горько звучит, но что поделать.

Ну а Донбасс - это всего лишь часть большой драмы.

Конечно, есть и куда более горькая точка зрения.

Олег Пшеничный:

Сейчас эти больные маньяки окончательно помогут жителям Луганской и Донецкой областей лишиться дома, имущества, дай бог не жизни. Сообщают, что окончательное решение вопроса началось.

Но многие сомневаются в исходе "решения".

Дмитрий Колезев:

До настоящего момента планы Москвы в этой войне один за другим рушились. На стороне России ресурсный и численный перевес, но Украина с 24 февраля доказывает, что может одерживать победы над превосходящими силами. Если Путин не сможет победить в Донбассе, это станет для него большим унижением.

По какой-то чудовищной логике эта битва, которая обещает стать самым кровавым сражением войны двух православных стран, началась в Страстную неделю. Вероятно, Кремль хотел бы добиться успеха к 9 мая, чтобы в День победы сообщить россиянам об успехе «военной операции». Содрогаешься при мысли о том, сколько жизней и украинцев, и россиян, будет положено ради этого плана.

Сталингулаг:

Самое главное, что те, кто сейчас, в канун Пасхи, отдал приказ окончательно сравнять Мариуполь с землей, через несколько дней будут с двух рук креститься и целовать иконы

Сергей Медведев:

В аккурат в начале Страстной недели православное воинство начало очередное смертоносное наступление на Донбассе. Все поди, с крестиками, в танках у них иконки, в ротах священники, а полках аэромобильные часовни. Всю неделю будут молиться, а в субботу главные упыри потянутся в ХХС или в храм Мордора в Кубинку ставить свечки. Только не будет вам Пасхи, ироды -- Христос не спустится в ваш ад. Он остановился в Буче.

Игорь Эйдман:

Сражение на Донбассе, начавшееся сейчас, судьбоносно не только для Украины, но и для всего мира. Путинский режим - абсолютное, дистилированное, химически чистое зло, насилие, подлость. Он несёт миру тотальную ложь, рабство и войну. Если эта раковая опухоль не будет хирургически удалена, дальнейшее существование цивилизации откажется под угрозой. Мир должен сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь Украине победить.

Марат Гельман:

Мне абсолютно очевиден финал и вопрос только в том, что бы уменьшить количество жертв на пути к нему.

StopRussia SaveUkraine

Илья Файбисович:

Полагаю, я не одинок в том, что я желаю этому наступлению захлебнуться как можно быстрее. Чем быстрее, больнее, полнее и очевиднее для всех, тем лучше.

Станислав Львовский:

Не знаю, что сказать. Желаю российской армии поражения - как можно более полного, скорого и болезненного.

Олег Лекманов:

Слава Украине! А агрессорам - поражения

(кстати, считаю, что это сегодня самый правильный лозунг для тех, кто хочет, чтобы Россия воскресла)

Алексей Рощин:

Тягостный абсурд продолжается - сегодня началось "наступление". После него, по всей видимости, наступит разгром, и армии РФ придется перейти к обороне по всему фронту. Что будет, мягко говоря, непросто - именно потому, что случится разгром, и соответственно войск под рукой уже будет явно недостаточно. И дальше понятно - где тонко, там и рвется...

Именно поэтому, если "по уму", переходить к обороне лучше было бы прямо сейчас - все ж войск под рукой было бы намного больше, соответственно, и оборона легче. Но, видимо, это и есть карма: "когда бог желает наказать - он в первую очередь лишает разума". Россию бог явно желает наказать - потому и идет сейчас ее армия "в отаку".

Все справедливо. Жаль людей в городах и в подвалах Азовстали - на них сейчас бросают трехтонные бомбы. Дичь. Они сатанеют от крови, а также от отчаяния и бессилия, от того, что удача, к которой они привыкли за столько лет, утекает сквозь пальцы.

И главное - они ведь там уже чувствуют, даже знают, что проиграли. Но они жаждут, чтобы тогда мы все проиграли вместе с ними. Чтобы и нам не отмазаться, не отмыться, чтобы никто не остался "чистеньким"...

И в этом они правы, это тоже справедливо. Никто не должен остаться чистеньким. Чтобы даже иллюзии такой не было. Но как же гнусно это всё...



Фёдор Крашенинников:

Очень хочется, чтоб все те, кто рассказывал о небоеспособности, разложении и нежелании воевать путинской армии, оказались правы. Но лично я полагаю, что украинцам придется туго. Путин пойдет на все и переступит через всех - к 9 мая ему нужна победа, любой ценой.

