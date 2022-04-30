В Финляндии дата-центр "Яндекса" отключили от источника электропитания

Финский дата-центр "Яндекса" отключили от источника электропитания. Компании пришлось подключить питание за счет дизельного генератора. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источник, близкий к компании. Ранее энергетическая Nivos Energia Oy заявила, что отключит IT-компанию, если та попадет под санкции.

Отключение от основного источника питания дата-центра, расположенного в Мянтсяля произошло 25 апреля. Представитель "Яндекса" подтвердил, что центр обработки данных (ЦОД) "временно" работает на собственных дизельных генераторах. Причину отключения он не пояснил, добавив, что компания находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии.

Им является местная Nivos Energia Oy. В начале марта компания опубликовала заявление президента и гендиректора Марко Али в связи со "спецоперацией" в Украине. В нем говорилось, что компания прекратит сотрудничество с Yandex Oy, если "Яндекс" внесут в санкционные списки.

Сейчас "Яндекс" не включен в санкционные списки, но в середине марта под санкции ЕС попал до недавнего времени главный управляющий директор головной компании Yandex N.V. Тигран Худавердян. Это произошло после того, как бывший руководитель сервиса "Яндекс.Новости" Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит "ключевым элементом в сокрытии информации" от пользователей о войне в Украине, а также тот факт, что Худаверян присутствовал на встрече президента Владимира Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года. За несколько дней до этого объявления Худавердян покинул пост гендиректора, а впоследствии и совет директоров Yandex N.V.