Журналисты нашли ещё одну яхту, которая может принадлежать Путину

Журналисты "Полигон-медиа" опубликовали расследование, в котором утверждается, что президенту России Владимиру Путину принадлежит как минимум шесть яхт. Одна из них 32-метровая "Нега" – для отдыха в Ленинградской области и путешествий по Русскому Северу.

Журналисты установили, что на яхте "Нега" Путин посещает монастырь на острове Коневец на Ладожском озере. Судно принадлежит группе компаний, которая обслуживает многие объекты, связанные с Путиным. Среди них – вилла Селлгрена, курорт "Игора" и дворец на мысе Идокопас в Краснодарском крае. Эта группа компаний управляется акционерами банка "Россия", ключевой собственник которого – друг президента Юрий Ковальчук.

Также, по данным расследователей, на аффилированное с владельцем яхты юридическое лицо зарегистрирована авиакомпания. У неё в парке бизнес-джеты Falcon, один из которых входит в состав лётного спецотряда "Россия", и дорогие вертолёты. Авиакомпанией якобы пользуются друзья Путина.

Яхта "Нега" построена в мае 2013 года. На борту могут находиться десять пассажиров и до четырёх членов экипажа. Яхтой такого же проекта пользовался бывший президент Дмитрий Медведев. Стоимость его судна "Фотиния" оценивалась в 11 миллионов долларов. Журналисты предполагают, что "Нега" стоила столько же. В июне 2013 года яхту задекларировала компания с Британских Виргинских островов Bawaria Group Ltd.

В конце 2013 года яхта покинула Россию, и в апреле 2014 года ее вновь внесли в базу таможенной службы как импортируемый товар. Поставщик — финская компания Kotka Yacht Store, которая занимается хранением и обслуживанием яхт.

"Нега" пропала с радаров осенью 2021 года. Последнее зафиксированное место стоянки судна в Кронштадте. Сейчас судна нет в бухте. Возможно, яхта находится на ремонте в Финляндии. Ее обслуживанием раньше занималась та же компания, в ангаре у которой сейчас стоит яхта Медведева.