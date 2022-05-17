В Конгрессе США пройдут первые за 50 лет слушания по НЛО

Комитет по делам разведки Палаты представителей Конгресса США проведет первые за 50 лет слушания по вопросам неопознанных летающих объектов. Конгрессмены обсудят доклад, составленный на основе рапортов военных США, столкнувшихся с необъяснёнными явлениями в воздухе.

В документ вошли 144 события, фиксирующиеся с 2004 года. В 80 случаях летающие объекты были замечены несколькими датчиками. В 18 случаях сообщалось о необычной траектории движения или нестандартных характеристиках полёта объектов.

Одним из таких объектов, предположительно, оказался воздушным шаром, теряющим воздух. Остальные оказались неопознанными.

В отчёте названы пять категорий, по которым делятся летающие объекты – воздушные шары, дроны и птицы; природные явления; новые разработки или секретные программы США; новые технологии России, Китая или частных лиц и явления, не вошедшие в предыдущие разделы.

Указаний на возможную внеземную жизнь в документе, по данным СМИ, нет, но этот вопрос остаётся открытым.

Члены Палаты представителей считают, что правительству стоит серьёзно оценить потенциальные риски, связанные с национальной безопасностью – особенно те, объяснить которые пока сложно.

Перед конгрессменами выступят высокопоставленные представители Пентагона и разведки.

Последний раз конгресс проводил в 1969 году. Тогда были проанализированы более 700 объектов. Военные США пришли к выводу, что в них нет угрозы безопасности или инопланетных активностей.