Российский военный в суде признал вину в убийстве гражданского

Российский военнослужащий Вадим Шишимарин в суде Киева признал вину в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области Украины. Об этом сообщает корреспондент Би-би-си.

Шишимарин – первый российский солдат, ставший обвиняемым по делу о военных преступлениях на территории Украины. Его судят по статье "Нарушение законов и обычаев войны". По данным следствия, военнослужащий убил выстрелом в голову 62-летнего велосипедиста.

На видео, представленном Службой безопасности Украины, Шишимарин рассказал, что после того, как его колонна попала под обстрел, он вместе с сослуживцами захватил частный автомобиль. Затем солдаты увидели на дороге жителя, который ехал на велосипеде и говорил по телефону. По словам Шишимарина​, он получил приказ выстрелить в велосипедиста. Кто именно, приказал ему выстрелить, Шишимарин не сообщил.

Ширимарин был взят в плен, но при каких обстоятельствах это произошло, неизвестно.

Шишимарин родом из Иркутска. Он служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

В России также возбуждены уголовные дела против украинских военных, которых обвиняют, в частности, в обстрелах мирных жителей в Донбассе. Им предъявлены обвинения.