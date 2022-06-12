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Французская TotalEnergies сможет поставить газ в ЕС из Катара

Церемония подписания соглащения между TotalEnergies и North Field East, Доха, Катар, 12 июня 2022 года

Французская TotalEnergies стала первым иностранным партнером в крупном энергетическом проекте Катара. Европейцы приобрели 6,25-процентную долю в газовом проекте North Field East (NFE) примерно за два миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал France 24.

NFE поможет Катару увеличить производство сжиженного природного газа более чем на 60 процентов к 2027 году, заявили в TotalEnergies. Сделка поможет компенсировать уход компании из России.

Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби сообщил, что действие совместного предприятия рассчитано до 2054 года. Другие иностранные фирмы также приобретут доли в NFE, но ни одна из них не будет больше, чем TotalEnergies, сказал Кааби, не раскрыв названия компаний. Источники в отрасли говорят, что речь идет об ExxonMobil, Shell и ConocoPhillips.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в связи с российским вторжением на территорию Украины. Ограничения предусматривают частичное эмбарго на российскую нефть. ЕС принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Европейские страны сейчас ищут альтернативных поставщиков энергоресурсов.

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