Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Миллиардер Кузьмичев проиграл суд о публикации его адресов во Франции

Высший суд Франции отклонил иск российского миллиардера, сооснователя Letter One и "Альфа-групп" Алексея Кузьмичева, который оспаривал публикацию французскими властями данных о местонахождении своего дома в Париже и виллы в Сан-Тропе. Об этом сообщил Bloomberg.

15 марта Кузьмичев был внесен в санкционный список Евросоюза в связи с вторжением России в Украину. ЕС назвал его "одним из самых влиятельных лиц в России", который "поддерживает деловые отношения с Путиным". После этого недвижимость российского бизнесмена была заморожена, а адреса его дома и виллы были обнародованы в интернете в соответствии с указом, которые французские власти издали в апреле.

Кузьмичев заявил, что раскрытие этих сведений поставило под угрозу жизнь его семьи. Однако суд пришёл к выводу, что публикация этой информации была законной в рамках кампании по заморозке российских активов в ответ на вторжение России в Украину. По мнению судей, раскрытие информации о недвижимости Кузьмичева позволит избежать её сдачи в аренду или продажи по частному соглашению между компаниями в виде акций.

Французские власти арестовали две принадлежащие Кузьмичеву яхты, общая стоимость которых составляет около 90 миллионов евро. Российский миллиардер также владеет виллой в приморском городке Сен-Тропе на Французской Ривьере, которая была куплена за 57 миллионов долларов, и тремя объектами недвижимости в большом жилом домe в центре Парижа. Все они заморожены.

В мае этого года Кипр лишил так называемых золотых паспортов четырех российских миллиардеров и их родственников. Среди них был и Алексей Кузьмичев.

После попадания в санкционный список Кузьмичев вышел из числа совладельцев Альфа-банка, а также покинул состав совета директоров британской инвестиционной группы LetterOne.

  • США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов США. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG