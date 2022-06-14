Миллиардер Кузьмичев проиграл суд о публикации его адресов во Франции

Высший суд Франции отклонил иск российского миллиардера, сооснователя Letter One и "Альфа-групп" Алексея Кузьмичева, который оспаривал публикацию французскими властями данных о местонахождении своего дома в Париже и виллы в Сан-Тропе. Об этом сообщил Bloomberg.



15 марта Кузьмичев был внесен в санкционный список Евросоюза в связи с вторжением России в Украину. ЕС назвал его "одним из самых влиятельных лиц в России", который "поддерживает деловые отношения с Путиным". После этого недвижимость российского бизнесмена была заморожена, а адреса его дома и виллы были обнародованы в интернете в соответствии с указом, которые французские власти издали в апреле.



Кузьмичев заявил, что раскрытие этих сведений поставило под угрозу жизнь его семьи. Однако суд пришёл к выводу, что публикация этой информации была законной в рамках кампании по заморозке российских активов в ответ на вторжение России в Украину. По мнению судей, раскрытие информации о недвижимости Кузьмичева позволит избежать её сдачи в аренду или продажи по частному соглашению между компаниями в виде акций.

Французские власти арестовали две принадлежащие Кузьмичеву яхты, общая стоимость которых составляет около 90 миллионов евро. Российский миллиардер также владеет виллой в приморском городке Сен-Тропе на Французской Ривьере, которая была куплена за 57 миллионов долларов, и тремя объектами недвижимости в большом жилом домe в центре Парижа. Все они заморожены.

В мае этого года Кипр лишил так называемых золотых паспортов четырех российских миллиардеров и их родственников. Среди них был и Алексей Кузьмичев.

После попадания в санкционный список Кузьмичев вышел из числа совладельцев Альфа-банка, а также покинул состав совета директоров британской инвестиционной группы LetterOne.