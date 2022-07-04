Около посольства Великобритании в Москве появится площадь "ЛНР"

В Москве появится площадь, названная в честь самопровозглашённой "Луганской Народной Республики". Она будет расположена рядом с британским посольством. Об этом сообщили власти Москвы, заявив, что место было выбрано по результатам голосования на сайте мэрии.

Этот вариант, как утверждается, получил 57 процентов голосов. Опрос на платформе мэрии "Активный гражданин" запустили 1 июля. Другими вариантами для размещения "площади ЛНР" были территория у консульства Германии и место у посольств Литвы и Латвии.

Представители Великобритании это никак не прокомментировали.

Ранее мэрия Москвы сменила адрес посольства США на "площадь Донецкой Народной Республики". Посольство США в ответ удалило с главной страницы своего сайта адрес дипмиссии, заменив его на координаты посольства.

Издание "Медиазона" ранее сообщало о том, что работников московских бюджетных организаций обязывают на портале "Активный гражданин" голосовать за переименование площади около посольства США.