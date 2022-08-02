Против 11 россиян возбудили уголовные дела за порчу агитации с буквой Z

После вторжения России в Украину как минимум 44 россиянина стали фигурантами уголовных дел о вандализме за антивоенный протест. Четверть из них обвиняется в порче агитационных материалов с буквой Z. Об этом сообщает правозащитный проект "Сетевые Свободы".

Шесть обвиняемых в антивоенном арт-протесте находятся под стражей, несмотря на то, что преступление относится к категории небольшой тяжести. Известные уголовные дела о вандализме расследуются в двадцати регионах России, больше всего – шесть дел – возбуждены в Тульской области.

По информации "Сетевых Свобод", среди обвиняемых в антивоенном творчестве четыре стрит-арт художника. Это самая распространённая профессия среди фигурантов дел о вандализме, заведённых после начала российского вторжения в Украину.