Против 11 россиян возбудили уголовные дела за порчу агитации с буквой Z

После вторжения России в Украину как минимум 44 россиянина стали фигурантами уголовных дел о вандализме за антивоенный протест. Четверть из них обвиняется в порче агитационных материалов с буквой Z. Об этом сообщает правозащитный проект "Сетевые Свободы".
Шесть обвиняемых в антивоенном арт-протесте находятся под стражей, несмотря на то, что преступление относится к категории небольшой тяжести. Известные уголовные дела о вандализме расследуются в двадцати регионах России, больше всего – шесть дел – возбуждены в Тульской области.
По информации "Сетевых Свобод", среди обвиняемых в антивоенном творчестве четыре стрит-арт художника. Это самая распространённая профессия среди фигурантов дел о вандализме, заведённых после начала российского вторжения в Украину.
- В мае 2022 года Минобороны России ответило, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки.
- Буква Z наносится на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Символ неоднократно использовали на акциях в поддержку войны, в том числе с участием детей. Букву Z рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против российской агрессии в Украине. За плевок на Z присудили штраф в 30 тысяч рублей.
- По данным "Сетевых Свобод", в 2020 году за вандализм были осуждены 95 россиян. В 2021 году их количество выросло в 2,7 раза - до 261.
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