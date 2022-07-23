"Путин точно обманывает". За что оштрафовали мать пятерых детей

В Нижегородской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей почетную жительницу города Бор, многодетную мать Диану Фадееву по делу о так называемой дискредитации российских Вооруженных сил. Сотрудников Центра "Э" заинтересовал ее комментарий, в котором не было слов об армии, но содержалось утверждение, что Путин всегда обманывает. При этом суд вынес постановление о штрафе, проигнорировав установленные сроки давности. Защита Дианы Фадеевой считает, что это решение идет вразрез с базовыми принципами работы российской судебной системы и будет отменено судом высшей инстанции.

Семья Фадеевых воспитывает пятерых детей от 5 до 16 лет – двух девочек и трех мальчиков. Муж у Дианы работает таксистом, а сама она, помимо воспитания детей, ухаживает за 86-летним дедом, уроженцем Мариуполя (в прошлом Жданова). В 2020 году семью Фадеевых внесли в список почетных жителей города Бор. При этом Диана признается, что они с мужем давно выступали против коррупции и воровства в стране и не поддерживали политику главы государства. Эти настроения только укрепились после начала боевых действий в Украине.

До войны Диана поддерживала один из левых нижегородских пабликов в соцсети "ВКонтакте", поскольку авторы сообщества, по ее словам, "занимались общественно-полезной работой". Но с началом боевых действий всё изменилось.

– Они тут же начали писать: "Мы истребим всех фашистов, восстановим русскую правду!" – и всё такое, – рассказывает Фадеева. – Опубликовали пост в своей группе в защиту русской армии. Там буква "Z" – и русский солдат нарисован. И под этим постом пошли комментарии: "Воюйте, братья!" – и тому подобное. Кто-то им писал и негативные отзывы: "зомби" и еще что-то. То есть мнения разделились, как везде в сетях.

Диана тоже решила прокомментировать пост бывших единомышленников. Именно эти ее слова позднее заинтересовали полицию:

"Что вы поддерживаете? Как так можно?! Мне стыдно, что я живу с вами в одном городе! Вы же, вроде, неглупые люди. Всегда знали, что если Путин что-то говорит, то точно обманывает. А сейчас вдруг поверили? Люди, что с вами?!"

Я думаю, что в меня просто ткнули пальцем

– В этом посте – суть ее правонарушения с точки зрения суда, – говорит защитник Фадеевой, юрист проекта "Забрало" Сергей Куликов. – Она добавила еще скриншот из Википедии, эмблему фашистской дивизии, где "Z" перечеркнута, и листовку времен [Великой Отечественной] войны: мол, мы, фашисты, не бомбим мирных – мы пришли освобождать от большевиков!

Этот пост был опубликован в третьем часу ночи 5 марта, и только через два месяца привлек внимание Центра по противодействию экстремизму при областном управлении МВД. Диана считает, что ее пост был выбран методом лотереи.

– Я думаю, что в меня просто ткнули пальцем, – говорит Фадеева. – Мне участковый сказал, что ему сотрудники Центра "Э" спускают это из Нижнего Новгорода. То есть они, видимо, нашли этот комментарий (я так понимаю, там сидят за компьютером сотрудники в погонах и ищут) и ткнули в него пальцем. Потому что комментариев много, а [под статью] попадают не все.

Протокол в отношении Фадеевой был составлен в начале мая. При этом сотрудники уголовного розыска, которые опрашивали Диану, уверяли ее, что такое правонарушение – это демонстрация нацистской символики. Но затем, по всей видимости, было решено не подвергать в суде букву "Z" сравнениям с фашистскими знаками отличия, поэтому участковый оформил протокол по статье 20.3.3 о дискредитации ВС. Диана Фадеева пыталась добиться от сотрудника полиции, где в ее сообщении упомянута армия или военнослужащие, но тот ответил просто: "Как мне велели, так я и написал!"

Протокол поступил в суд, а затем конвейер дал сбой, и само заседание было назначено только на конец июля, за пределами трехмесячного срока давности для подобных нарушений.

Обвинитель сказал на суде, что свое мнение я могу высказывать только в бане

– Я думаю, это "косяк" конкретного судьи, потому что материалы дела к ней пришли в срок. Наверное, запуталась. Может быть, кто-то, кто у нее в аппарате принимал решение о распределении нагрузки и назначении конкретной даты, "накосячил". Бюрократическое нарушение, допущенное непосредственно в суде, – отмечает юрист Сергей Куликов.

Несмотря на это, суд всё же состоялся. Многодетной домохозяйке выписали штраф в 30 тысяч рублей.

– Обвинитель сказал на суде, что свое мнение я могу высказывать только в бане. Или дома на кухне, своему мужу. А в общественной плоскости я свое мнение высказывать не имею права, потому что оно "неправильное", – рассказывает Фадеева. – Я ему задала вопрос, почему он решил, что одно мнение правильное, а другое – неправильное, и кто вообще правильность мнений определяет? Он мне так ничего и не ответил.

Это постановление будет обжаловано, заверяет Сергей Куликов. По словам юриста проекта "Забрало", даже у российской судебной системы есть какие-то незыблемые правила, и соблюдения регламентов – как раз из их числа.

– В протокол нельзя вносить исправления, не уведомив обвиняемое лицо, лицо должно быть вовремя уведомлено о дате и месте рассмотрения дела, права должны быть разъяснены и так далее, – перечисляет Куликов. – То есть это такой обязательный элемент регламента, придающий легальность всему происходящему. И сроки давности сюда тоже включаются. Это критерий качества их работы. Я думаю, этот обязательный регламент и здесь не будет нарушен.

Напомним, в другом районе Нижегородской области – Володарском – местный суд отказал полиции в рассмотрении дела о дискредитации ВС именно по причине истекшего срока давности. Это, впрочем, не избавило местного жителя Александра Горелова от штрафа, но уже по другой статье.

И также в июле стало известно, что у административной статьи о дискредитации армии с точки зрения нижегородской судебной системы практически нет ограничений. Гендерный активист и блогер Алексей Поднебесный получил текст решения суда, из которого следовало, что поводом для его 30-тысячного штрафа стали кавычки, в которые Поднебесный заключил слово "спецоперация". Суд решил, что это "безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении этого слова".

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