"Давайте негромко, давайте вполголоса". Русские подкасты после 24 февраля

По данным проекта "Роскомсвобода", с 24 февраля – дня начала агрессии России против Украины – Роскомнадзор заблокировал более 5300 сайтов, усмотрев в их работе различные нарушения законодательства, связанные с освещением войны, которую российские власти каждого обязывают называть "специальной операцией". Вместе с журналистским сообществом и пользователями соцсетей под удар военной цензуры попал и рынок подкастов, тот сегмент медиаиндустрии, который ещё год или два назад эксперты и слушатели считали самым перспективным и динамичным.

Координаторка подкастов Студии подкастов Радио Свобода расспросила коллег, представителей студий и независимых подкастов о том, как они живут в новой реальности.

Для подкастеров в России настали тяжёлые времена: блокировки Роскомнадзора, уход из страны платформы Spotify, хостинга Anchor, сервиса по сбору донатов Patreon, свертывание рекламных интеграций, самоцензура, закон о "фейках", депрессия и эмиграция... Уменьшилась аудитория. "Многие постоянные слушатели уехали из России, им сейчас не до подкастов", – объясняет подкастер Александр Садиков. Многие проекты после начала войны взяли паузу или вообще прекратили своё существование.



Вот как оценивает ситуацию Даша Данилова, директор студии "Осторожно: подкасты!" (выпускают новостной подкаст "Осторожно: утро", бьюти-подкаст "Красота требует Кэш", подкаст о хаосе современности "Киберпанк, который мы" и другие):

– 24 февраля у нас должен был выйти, как всегда по будням, новостной подкаст "Осторожно: утро", ведущие даже успели его записать, а монтажёр успела смонтировать. Я специально проснулась в семь часов утра, чтобы послушать, отредактировать и выложить на платформы. Но когда открыла глаза и зашла в новостные ленты, Владимир Путин уже объявил о начале "спецоперации". Я позвонила Сергею Простакову, моему соредактору, и сказала: просыпайся, началась… *то слово, которое нельзя называть, но тогда ещё было можно. Мы собрали летучку и поняли, что нужно перезаписывать выпуск.

Мы рассказывали про всё вокруг, но не могли рассказывать о том, что происходит в Украине

С того дня наш новостной подкаст выходил не один раз в день, а два, пока 4 марта не приняли закон о "фейках". Мы поняли, что пора взять паузу, чтобы понять, как вообще рассказывать новости. Мы сделали формат аудиодневника новых времен: ведущие рассказывали, как они переживают то, что происходит в стране, как это переживают их близкие, и так далее. Было понятно, что мы таким образом теряем новостной формат. Недели через две мы начали обходить темы, связанные со "спецоперацией". Мы рассказывали про санкции, про экономику, про уезжающих – про всё вокруг, но, к сожалению, не могли рассказывать о том, что происходит в Украине.

Для нас это долго было болезненным вопросом. Ведущим, да и остальной команде, было страшно сказать что-то не то, но при этом делать вид, что ничего не происходит, мы тоже не могли. Всякий раз думали: "А мы можем эту новость брать или нет?" В итоге попросили консультации у юриста по медиаправу, с которым подробно разобрали разные кейсы новостей и их представление в подкасте. Брали, например, какое-нибудь заявление ООН или Минобороны и обсуждали, как мы можем представить это в подкасте, чтобы, с одной стороны, не подставить себя, а с другой – передавать нашим слушателям информацию. Разговор с юристом на время успокоил команду – потому что у нас реально был период, когда мы каждый день буквально спорили, можем ли мы брать эту новость или нет. После консультации появилась система координат, благодаря которой мы можем понимать, что вот здесь безопасно или вот эту новость мы можем подать такими словами, а эту новость, к сожалению, не можем взять. Таких новостей, от которых мы вынуждены отказываться, после этого стало меньше.



– Изначально "Привет, ты иноагент" – это подкаст, который мы придумали, чтобы не сойти с ума и оставаться в профессии, – говорит Соня Гройсман. – Прошлым летом нас признали "иноагентами", а издание, где мы работали, "Проект", нежелательной организацией. Первый сезон был в формате реалити о нашей жизни в этой новой безумной реальности – как ищем работу, пишем отчеты, судимся с Минюстом, не сдаемся и пытаемся быть счастливыми, какими бы дурацкими ни были обстоятельства и давление государства. Несмотря на тематику, наш подкаст оставался веселым и эмоциональным – о жизни, которая побеждает маразм и бюрократию.

Мы вместе с героями наших выпусков учимся жить в новой, теперь гораздо более безумной, реальности

В феврале мы должны были запустить новый сезон, первый выпуск был готов ещё к середине месяца. Довольно бодрый, о том, как я вернулась на "Дождь", а Оля пытается поступить учиться за границу и в целом жизнь как будто налаживается. Но мы его постоянно откладывали, ждали подходящего информационного фона, тема возможной войны уже висела в воздухе, наш легкомысленный эпизод казался неуместным. В итоге начало нового сезона совпало с началом войны. 24 февраля мы, как и все, испытали шок, страх, растерянность, но по старой привычке решили спасаться записью подкаста. В выпуске "Война, уходи" мы говорили о своих чувствах, пытались найти верные слова. У нас не было сомнений, что нужно продолжать выпускать подкаст: мы хорошо понимаем, что это такое – собирать свою жизнь практически с нуля, и знаем, что главное – держаться рядом с друг другом. Многие слушатели тогда писали, что выпуск их очень поддержал. Следующий эпизод мы записали уже из эмиграции.

С началом войны тема иноагентства, конечно, отошла на второй план, но концепция осталась той же: мы вместе с героями наших выпусков учимся жить в новой, теперь гораздо более безумной реальности. Хочется верить, что слушатели с пониманием относятся к тому, что наша повестка расширилась – приходится на ходу перепридумывать себя и подкаст. Выбирая темы выпусков, мы так или иначе продолжаем отталкиваться от своих болей и событий из жизни, которую изменила война: "Дождь" приостановил вещание, нам пришлось уехать, мы – точно так же, как и наши слушатели, – спорим с родственниками и думаем, что сегодня мы все можем сделать.

Ещё мы запустили серию специальных эпизодов внутри подкаста (не уверена, что кто-то, кроме нас, различает реалити-эпизоды и спецэпизоды, но всё же): про журналистику в условиях военной цензуры. Важно было снова увидеть смысл в профессии, которую власти так отчаянно пытаются уничтожить. И разговоры с коллегами оказались целительными. Темы тоже рождаются сами: например, недавно мы объявили вакансию в подкасте, и на неё неожиданно откликнулась дюжина бывших и действующих сотрудников госСМИ, некоторые из них уволились после 24 февраля.

"После появления закона о фейках я решил не подвергать риску тех, кто остался работать в России (в отличие от меня), – я не говорю "Нет войне" в дисклеймере и никак её не упоминаю, хотя у меня подкаст исторический", – поясняет Андрей Аксёнов, автор подкаста "Закат Империи". Понятно, что после начала войны стало сложнее работать не только психологически, но и физически: авторы новостных подкастов или переключившиеся на актуальную повестку оказались в опасности из-за закона о "фейках" и военной цензуры. Подкастеры разделились на тех, кто уехал и называет вещи своими именами, и тех, кто упражняется в синонимах и метафорах, чтобы выразить своё отношение к происходящему.

Не хочется оставлять наших слушателей один на один с пропагандой

– Не знаю ни одного независимого журналиста, которому сейчас психологически было бы работать и жить легко, – делится опытом Ольга Чуракова. – С постоянными переездами и обустройством быта сложнее поддерживать какую-то регулярность, но сам факт того, что мы имеем возможность говорить с аудиторией, спасает. Не хочется оставлять наших слушателей один на один с пропагандой: всё это время они очень нас поддерживали, и теперь пришёл наш черёд. Кажется, у нас получается. От закона о "фейках" не застрахован вообще никто, а мы и так "иноагенты". В подкасте мы называем вещи своими именами, потому что честность со слушателями – наша базовая ценность. Мы сразу решили, что не будем это называть "спецоперацией". Но плата за такой подход высокая: у нас была возможность уехать, а это и правда привилегия. При этом мы учитываем и интересы своих героев: важно, чтобы все, кто с нами сотрудничает, были в безопасности.



Прослушивания выросли: думаем, что людям важно слышать единомышленников. И, на самом деле, из числа сотен русскоязычных подкастов, очень мало таких подкастов, которые открыто говорят о войне и называют вещи своими именами, а запрос аудитории большой. У нас здорово зашли эпизоды-интервью с журналистами, побывавшими на войне. Прекрасно зашёл выпуск про споры о войне с близкими: люди пытаются найти ответы на самые важные сегодняшние вопросы, пытаются найти новый язык и справиться с происходящим. Или вот моя любимая история – сразу несколько слушателей включилось в волонтерство и помощь беженцам после выпуска об этом.

Подкаст-платформы предлагают найти "надежду среди бурь". А что за буря, кстати, ребят?

Многие подкасты, называвшие войну войной, столкнулись с блокировкой. По требованию Роскомнадзора платформа "Яндекс.Музыка" ограничила доступ к новостному подкасту BBC "Что это было?" и заблокировала подкаст "Медиазоны" "**й войне", сервис SoundStream ограничил доступ к подкастам "Холода" – "Холод", "Трасса 161", и "Кавачай" (про войну в Украине). В начале июня Роскомнадзор потребовал от подкаст-медиа Podcasts закрыть доступ к эпизоду "Антивоенная рассылка №53" подкаста "Остановить войну" от издания DOXA.

Пострадали в основном только эпизоды, рассказывающие о войне, причём их заблокировали на отдельных платформах, до которых смогли достучаться, на иностранных платформах подкасты все ещё доступны. При этом на многих платформах работает самоцензура – подкасты о войне намеренно не продвигают. Говорит Ольга Чуракова: "У нашего подкаста пока что не было никаких проблем ни с "Яндекс.Музыка", ни с какими другими сервисами. Но при этом такие подкасты, как наш, не продвигают – мы почти уверены, что в этом есть элемент самоцензуры, платформы осторожничают. Если сегодня зайти на "главную" самой популярной площадки Apple.Podcasts или той же "Яндекс.Музыка", то можно решить: никакой войны не существует, как и подкастов о ней. Там предлагают найти "надежду среди бурь". А что за буря, кстати, ребят?"

Из проведенного мною среди подкастеров опроса (в нём приняли участие 25 авторов подкастов) стало понятно, что происходит со статистикой прослушиваний и настроением авторов. Почти половина опрошенных сразу после российского вторжения в Украину приостановила свои подкасты на неопределенный срок, половина из них весной или в начале лета вернулась в строй.

После начала войны у подкастеров начались проблемы не только с содержанием (некоторые проекты пришлось не делать вовсе или перепридумывать), но и со средствами: для независимых студий реклама часто является единственным источником дохода. Часть рекламодателей ушла, потому что многие компании больше не присутствуют на российском рынке, а те, кто остался, – пересматривают бюджеты. По данным подкаста "Жертва научпопа", в последнее время "количество прослушиваний заметно упало", но не после 24 февраля, а в апреле, после ухода Spotify из России: "Почти половина нашей аудитории была там".

Действительно сильным ударом, хотя скорее психологическим, стал уход из российского виртуального пространства сервиса Spotify и принадлежащего ему хостинга подкастов Anchor. Spotify вышел на российский рынок летом 2021 года, а раздел "Подкасты" заработал лишь 4 октября. За это короткое время только некоторые подкастеры успели нарастить большую аудиторию на сервисе, а вот бесплатным хостингом Anchor пользовались многие, так что посыпалась волна "переездов". Причём большинство подкастеров выбрало для переезда русскую платформу mave.digital, как говорится, от греха подальше.



Ощутимой потерей для индустрии стал уход Patreon – краудфандинговой платформы, с помощью которой независимые подкастеры получали донаты от поклонников. Многие авторы мигрировали на его российский аналог Boosty, который в апреле заявил о четырехкратном росте пользователей. Вот что рассказывает Александр Садиков, шеф-редактор студии "Техника речи" (выпускает около десятка подкастов, в том числе подкасты о материнстве "Ты же мать", о русском языке "Розенталь и Гильденстерн", литературный "Книжный базар" плюс подкасты для брендов "под ключ").

Зачем заключать сделки с совестью? Лучше тогда не делать совсем!

– Это был наш антикризисный план, когда мы откололись от "Медузы": единственный доход у нас от рекламы, мы стали давать рекламу не только внутри наших подкастов, но и делать рекламные подкасты, на которые в последние два года был колоссальный спрос. В прошлом году партнёрские подкасты "под ключ" занимали почти половину рабочего времени студии. А после 24 февраля мы сделали только один подобный подкаст для МТС – про личные финансы "У кулера про деньги", но мы задумали его давно и потом переделали концепцию. Хорошо, что компания МТС к нам прислушалась: мы сделали упор на то, что нужно делать с финансами именно сейчас, когда обвал на фондовом рынке, когда валюта скачет.

В марте мы собирались запустить совершенно новый подкаст в стиле This American Life про тренды жизни в России, очень сложно устроенный, который мы долго придумывали, с прошлого года. Главное разочарование, которое пришло к нам 24 февраля, в том, что этот подкаст и всю работу нужно было выбрасывать или переделывать с нуля: то, о чём мы там хотели говорить, стало совершенно неактуальным. При этом стало понятно: нам или придется говорить открыто о том, что происходит (но уже есть закон о "фейках"), или же замалчивать правду. А зачем это делать и заключать сделки с совестью? Лучше тогда не делать совсем. Мы хотим выпустить пилотный эпизод и показать, что хотели сделать и как это должно было выглядеть, но, к сожалению, ничего не получилось.



Все новые задумки мы либо выкинули, либо отложили на непонятный срок и в срочном порядке были вынуждены придумывать новый подкаст, чтобы как-то отреагировать на происходящее. В качестве терапевтической поддержки и себе, и слушателям запустили подкаст "Рядом". Мы просили разных людей, известных и не очень, сказать что-то поддерживающее и ответить на вопрос: "Что сейчас делать в разных сферах?" По тем комментариям и письмам, что мы получили, кажется, что мы попали в настроение.

Сейчас время подкастов на важные темы, не время тратить слова впустую

Как авторы подкастов, мы теперь тоже активно вовлечены в поиск рекламодателей. Раньше этого не было – многие приходили к нам сами, теперь больше инициативы исходит от нас. Мы ходим по разным компаниям и брендам и предлагаем себя. Рекламодатели, к счастью, реагируют адекватно, потому что подкасты сейчас – один из немногих, пусть не очень масштабных (мы все понимаем, какие у подкастов прослушивания по сравнению с ютубом), но пока ещё стабильно работающих каналов коммуникаций. Остальные каналы закрылись: в Instagram и Facebook уже не порекламируешься. Плюс – мы этого раньше не делали, а сейчас активно обсуждаем – остаётся возможность собирать донаты и делать платный контент. Смотрим для этого разные сервисы: и донаты в Telegram, и Boosty.



Пётр Сальников из редакции Disgusting Men, которая в числе прочего выпускает несколько подкастов, среди них – флагманский "Отвратительные мужики" и исторический "Поручик Киже", рассказал: издание сейчас живёт в режиме "сохранения энергии" – часть сотрудников пришлось уволить. После 24 февраля рекламные интеграции сорвались, прослушивания подкастов снизились. Чтобы остаться на плаву, подкаст "Отвратительные мужики" стал выходить без видеоверсии – так дешевле и быстрее в исполнении. Эпизоды стали выходить реже, потому что эмоциональных ресурсов для того, чтобы регулярно собираться и записывать веселенькое шоу, не осталось.

– Очень поддержало наше сообщество, – говорит Пётр Сальников. – Нам пришлось уйти с Patreon и наращивать новую аудиторию на Boosty, но всё получилось. И ещё, в противовес тезису о "культуре отмены" всего русского. У нас есть англоязычный подкаст про разработку игр The House of the Dev, который я веду вместе с зарубежным соведущим Рафаэлем Колантонио. Так вот, мы запустили второй сезон подкаста, причём мой соведущий, даже после того как я несколько раз настойчиво спрашивал его, не будет ли у него каких-то репутационных потерь из-за работы и россиянами, согласился продолжать сотрудничество. Все гости, с которыми мы уже провели переговоры, не подвели. Это вселяет оптимизм. Мы расширили вселенную подкаста и создали коммуну, на которой разработчики игр из России смогут общаться. Не все они перебрались в Тбилиси.

Многие уже запланированные подкаст-проекты не вышли в свет и эфир – и, наверное, уже никогда не выйдут. Их авторы уехали из России, сменили занятие или переключились на другие темы, какие-то сюжеты оказались ненужными или нереализуемыми. При этом участники рынка надеются: возможно, именно сейчас в подкасты может прийти новая аудитория, учитывая количество СМИ, которые закрылись, признаны "иноагентами" или нежелательными организациями, учитывая количество журналистов, вынужденных уехать из страны. У подкастов, быть может, есть шанс стать одним из главных источников информации. "Сейчас пора подкастов на важные темы, не время тратить слова впустую, – уверена Даша Данилова. – Я надеюсь, что мы увидим классные проекты от классных авторов, что подкасты от просто разговоров с друзьями на кухне перейдут в более ёмкое поле серьёзных вопросов и ответов".

