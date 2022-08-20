Глава ЦИК: материал о вбросах голосов сделан в "антироссийском гадюшнике"

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным 19 августа рассказала ему о расследовании "Медузы" о многочисленных вбросах голосов на выборах в Госдуму в 2021 году. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Памфилова назвала расследование фейком. Название СМИ глава ЦИК не упомянула, но сказала, что материал сделан "теми, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник".

"Медуза" опубликовала расследование 12 августа. В нём сказано, что наблюдатели зафиксировали фальсификацию более миллиона голосов избирателей в 12 российских регионах на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года.

Издание провело анализ видео с нескольких участков с помощью нейросети и предположило, что в общей сложности по всей стране могло быть вброшено до 17 миллионов голосов.

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