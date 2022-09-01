Специалисты миссии МАГАТЭ временно остались на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оставит своих представителей на Запорожской АЭС. Об этом по итогам визита на станцию в оккупированном российскими войсками Энергодаре заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По словам Гросси, экспертам сегодня за первые часы работы миссии "удалось собрать много важной информации", и он увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть". Деталей глава агентства не привёл, но уточнил, что миссия пробудет в Энергодаре до 3 сентября, а затем будет решаться вопрос о постоянном присутствии наблюдателей МАГАТЭ.
Гросси также отметил самоотверженную работу персонала станции. "Несмотря на сложную ситуацию и обстоятельства, они очень профессионально выполняют свою работу", - сказал глава агентства журналистам. Затем Гросси покинул АЭС.
Как передаёт "Интерфакс", эксперты провели на станции около четырех часов. По последним данным, четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии МАГАТЭ уехали с территории АЭС.
В день визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из региона поступали сообщения об обстрелах Энергодара. Украинский мэр города Дмитрий Орлов обвинял в атаках российскую армию. Назначенные Россией власти Энергодара утверждают, что утром 1 сентября по городу ударила украинская артиллерия.
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. В начале августа в МАГАТЭ говорили, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.
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