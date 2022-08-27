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Россия не одобрила итоговый протокол конференции ООН о ядерном оружии

Первый день конференции ООН по обзору ДНЯО, 1 августа 2022 года

Обзорная конференция ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без итогового документа. В нём, в том числе, критиковался военный захват Россией Запорожской АЭС, создающий риски ядерной аварии. Россия соглашение не одобрила.

"Я вижу, что на данный момент конференция не в состоянии достичь согласия по своей предметной работе", – сказал председатель конференции Густаво Злаувинен после выступления представителя МИД России Игоря Вишневецкого. По утверждению Вишневецкого, многие страны – не только Россия – "не согласны с целым рядом вопросов", которые носят "откровенно политический характер".

Ранее на этой неделе посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США добиваются согласования итогового протокола конференции, в котором будет признано, что "война России и её безответственные действия в Украине серьёзно подрывают основную цель ДНЯО". В ответ посол России Василий Небензя обвинил США и их союзников в том, что они "политизируют работу над итоговым документом, ставя свои геополитические интересы в наказании России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности".

В проекте итогового протокола, с которым ознакомилось агентство Associated Press, есть четыре упоминания Запорожской АЭС. Одобрив документ, страны выразили бы "серьёзную озабоченность по поводу военных действий" на ядерных объектах или вблизи них и подчеркнули бы "первостепенную важность обеспечения их контроля со стороны компетентных органов Украины". Также в документе поддерживаются усилия МАГАТЭ по посещению ЗАЭС.

Для публикации коммюнике требовалось одобрение 191 страны – всех участников Договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия и в итоге – на достижение мира без него.

  • Конференция ООН по обзору ДНЯО проводится каждые пять лет. Прошедшая должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была отложена. Следующая запланирована на 2026 год.
  • Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с Запорожской АЭС.
  • ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько недель настаивает на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что из-за войны атомная станция оказалась "полностью вне контроля".

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