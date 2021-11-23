Второй адвокат, защищающий Ивана Сафронова, уехал из России 

Евгений Смирнов, адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, уехал из России в Грузию. Об он рассказал в разговоре с The Insider.

Ранее против Смирнова было возбуждено дисциплинарное производство. Его инициатором стало Следственное управление ФСБ, которое сообщило в Минюст, что Смирнов якобы шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делам двух подзащитных – Сафронова и физика Виктора Кудрявцева, которого также обвиняли в госизмене.

Смирнов подчеркивает, в отношении адвокатов, защищающих журналиста Ивана Сафронова было вынесено больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств.

"Инициатор всего этого – следователь Чабан. Он пытается руками Минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов – Ивана Павлова (признан в России СМИ-иностранным агентом) особенно, меня за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова", – заявил юрист.

По словам Смирнова, его подзащитного держат практически в полной информационной изоляции: "С первого дня следствия ему не дают телефонных звонков, ему запрещены свидания. Уже больше двух месяцев у него парализовано какое-либо общение с внешним миром, кроме адвокатов, потому что ему теперь запретили отправлять и получать корреспонденцию".

В апреле 2021 года против ещё одного адвоката Ивана Сафронова – Ивана Павлова – было возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия по делу журналиста. Адвокат свою вину отрицает. В сентябре он уехал из России из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность. В ноябре российский Минюст внёс Павлова в список СМИ-иностранных агентов.