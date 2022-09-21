Президент США: Путин выступил с открытыми ядерными угрозами

Президент России Владимир Путин выступил с открытыми ядерными угрозами в адрес Европы. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент США Джо Байден.

Байден напомнил, что в мире идёт жестокая ненужная война, которую выбрал один человек. "Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН", - отметил президент США.

Байден прокомментировал решение о частичной мобилизации, которая началась сегодня в России, и о референдумах, которые Кремль, по словам президента США, проводит для аннексии части Украины. Вероятное голосование о вхождении в состав России неподконтрольных Киеву территорий Байден назвал бутафорским.

"Путин говорит, что ему пришлось так действовать, потому что Россия оказалась под угрозой, но никто России не угрожал. Никто, кроме самой России, не хотел конфликта", - сказал американский лидер.

Байден осудил российские нападения на украинские гражданские и культурные объекты, а также массовые убийства граждан. "Вся эта война направлена на то, чтобы лишить Украину права на существование как государства", - отметил президент США.

Байден в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что США хотят окончания войны на справедливых для всех условиях. Вашингтон тесно работает с союзниками, чтобы не допустить атаки России на территории стран НАТО, уточнил Байден.