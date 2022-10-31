В Даугавпилсе демонтировали два монумента советским воинам

В Даугавпилсе, в Латвии, в ночь на понедельник демонтировали два монумента советским воинам – стелу в сквере Славы и мемориал напротив Братских кладбищ. Об этом сообщают местные СМИ.

Вечером в воскресенье, 30 октября, в сквере Славы собрались противника сноса памятника. Перед демонтажем они возложили цветы к памятнику и зажгли свечи.

К 22 часам полицейские стали освобождать территорию. Некоторые участники акции стали выражать недовольство и выкрикивать лозунги.

Полиция задержала 37 человек. На них составили протоколы в том числе за неповиновение требованиями полиции и "за использование песен, прославляющих военную агрессию в публичном месте", уточняет портал Delfi.

Летом латвийский сейм принял закон о запрете объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, согласно которому, такие памятники, должны быть снесены до 15 ноября. В списке на демонтаж – 69 монументов, включая два в Даугавпилсе. Городская дума пыталась оспорить закон в Конституционном суде, но он обязал власти выполнить требование.

В конце августа латвийские власти снесли "Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Следственный комитет России в ответ возбудил уголовное дело. МИД России раскритиковал действия латвийских властей.

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