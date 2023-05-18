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Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при обстреле

Иллюстративное фото

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в селе Нижнее Берёзово Шебекинского округа при обстреле погибли двое мирных жителей.

Ещё одного в тяжёлом состоянии госпитализируют, написал Гладков четверг в своём телеграм-канале. Ответственность за произошедшее росссийский чиновник возложил на ВСУ. По его словам, в момент обстрела "мирные жители находились в огороде и сажали картошку".

РИА Новости публикует 18 мая сообщение о том, что МЧС по Белгородской области опровергло информацию о проникновении в регион украинских диверсантов. Госагентство ссылается на заявление ведомства. В нём отмечается, что жителям региона в личные сообщения от имени Главного управления МЧС России "поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ".

  • Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
  • С приграничных российских территорий регулярно ведутся обстрелы территории Украины, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

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