Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при обстреле

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в селе Нижнее Берёзово Шебекинского округа при обстреле погибли двое мирных жителей.

Ещё одного в тяжёлом состоянии госпитализируют, написал Гладков четверг в своём телеграм-канале. Ответственность за произошедшее росссийский чиновник возложил на ВСУ. По его словам, в момент обстрела "мирные жители находились в огороде и сажали картошку".

РИА Новости публикует 18 мая сообщение о том, что МЧС по Белгородской области опровергло информацию о проникновении в регион украинских диверсантов. Госагентство ссылается на заявление ведомства. В нём отмечается, что жителям региона в личные сообщения от имени Главного управления МЧС России "поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ".