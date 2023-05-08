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Пять человек пострадали в результате обстрела Белгородской области

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали пять человек. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести, три человека были доставлены в больницу. По предварительным данным, повреждения получили шесть многоквартирных домов. Также пострадали три торговых павильона и 11 автомобилей.

Кроме того, в приграничном хуторе Леоновка, в здании детского сада взрывной волной выбило стёкла, написал Гладков. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

  • Приграничные с Украиной российские регионы – Белгородская, Брянская и Курская области – регулярно попадают под обстрелы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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