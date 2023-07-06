Генерал Дюмин и дневник военкорки

Четверо генералов, так или иначе связанных с Евгением Пригожиным, продолжают числиться пропавшими без вести. Евкуров, Алексеев, Герасимов, Суровикин. После мятежа в публичном поле они не появлялись. И только пятый генерал, он же губернатор Тульской области, Дюмин, при всех прошлых отношениях с Пригожиным, как бы продолжает функционировать, по крайней мере если верить официальному сайту правительства Тульской области. О Дюмине есть еще один надежный источник информации - преданная ему фронтовой корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Что мы можем понять из ее дневниковых хроник? В эфире расследователь Сергей Ежов, журналист Андрей Остальский, историк Борис Соколов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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