Германия впервые передала Украине ракеты для комплексов "Пэтриот"

Германия впервые направила Украине в рамках военной помощи ракеты для американских зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот". Кроме того, в Киев среди прочего получит системы обнаружения беспилотников, 40 дронов-разведчиков, 22 миллиона патронов, 10 танков "Леопард", несколько десятков боевых машин пехоты.

Власти Германии неоднократно заявляли, что будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, к 2027 году объем германской помощи для Киева составит около 17 миллиардов евро. За прошлый год Германия оказала помощи Украине на сумму 14 миллиардов евро.

Кроме того, норвежские СМИ сегодня сообщили о том, что Осло вслед за Нидерландами и Данией передаст Украине истребители F-16. О том, сколько самолётов направит Киеву Норвегия и когда это произойдёт, не сообщается.

Дания и Нидерланды ранее на этой неделе объявили о поставках F-16 Украине. Это произойдёт после того, как украинские пилоты пройдут обучение.

По информации американских СМИ, обучение лётчиков начнется в 2024 году, после прохождения пилотами курсов английского языка. При этом Дания на днях объявила, что обучение уже началось.

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