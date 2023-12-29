Россия атакует Украину ракетами и дронами. Есть жертвы

Российская армия 29 декабря атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Харьков, по предварительным данным мэра города Игоря Терехова, обстреливался ракетами С-300 и Х-22. По его словам, ночью и утром в городе зафиксировали не меньше 12 попаданий. Как сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, в городе от обстрела погиб мужчина. Восемь человек были ранены. Возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

В Киеве пострадали семь человек, они доставлены в больницу. По словам мэра города Виталия Кличко, взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которое работает как укрытие. Поезда временно не будут останавливаться на этой станции.

В результате утреннего удара по городу Конотоп ранения получили три человека, сообщает Сумская областная военная администрация. Повреждены многоквартирный дом и станция технического обслуживания автомобилей, возник пожар. Власти предполагают, что удар был нанесен ракетами.

Львов атаковали более 10 беспилотниками, сообщил мэр города Андрей Садовый. По его словам, "на объекте критической инфраструктуры во Львове" возникло возгорание, информации о жертвах нет.

В Одессе обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажное здание, начался пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Данные о пострадавших уточняются, добавил он.

Утром 29 декабря воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Сообщается о взрывах Запорожье и Днепре.

В Днепре загорелся торговый центр, сообщает "Суспильне". Есть погибшие и раненые, сообщил мэр Борис Филатов. Число жертв не уточняется.

Украинские мониторинговые каналы сообщают о взрывах о движении ракет на Миргород в Полтавской области, Кропивницкий, Кривой Рог и на Киевскую область.

Кроме того, появились сообщения о взлёте российских МиГ-31, которые также могут нести ракеты, в частности, "Кинжалы".

Массированная ракетная атака продолжается: большая часть выпущенных российскими военными крылатых ракет движется разными маршрутами на запад Украины, передаёт Русская служба Би-би-си со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.

Минобороны России не комментирует атаку.