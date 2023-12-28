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Лицом к событию

Фатальная ошибка президента РФ

Владимир Путин объявляет о "спецоперации" 24 февраля 2022
Владимир Путин объявляет о "спецоперации" 24 февраля 2022

Эксперты о прогнозах на войну-2024

Кандидатом в президенты РФ собирается стать человек, который уже второй год говорит о "спецоперации" Владимира Путина, как о фатальной ошибке. Это политик Борис Надеждин. Существуют ли на данную минуту признаки этой фатальности?

Прогнозы на военные действия в 2024 году. Продолжатся или окончатся? Комментарий к этим прогнозам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко.

Россияне хотят "мира". Но не хотят возвращать чужое. И таких 72 процента. Как их сумели убедить, что грабить соседа хорошо и правильно?

Вражеская пресса мгновенно становится уважаемой и цитируемой, если вдруг объявляет Владимира Путина "геополитиком года". О любви передернуть в свою пользу чужое – аналитик Андрей Колесников.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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