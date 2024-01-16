Полковник получил 6 лет колонии после взрывов на Крымском мосту

Полковника Росгвардии приговорили к шести годам колонии по делу о плохой защите Крымского моста от беспилотников. Суд признал Сергея Волкова виновным в превышении должностных полномочий, сообщает "Медиазона".

Полковника задержали в конце марта прошлого года. По версии следствия, обвиняемый принял на вооружение радиолокаторы, которые, не позволяли успешно решать задачи по борьбе с дронами и защищать Крымский мост.

РИА "Новости" со ссылкой на следователей уточняет, что проблема комплексов заключалась в некоем недостающем "дополнительном агрегате". Контракт был заключен еще в октябре 2020, в итоге через месяц после ввода комплексов в эксплуатацию Росгвардия от их использования отказалась.

По словам адвоката, Росгвардия закупила радиолокаторы у предприятия-монополиста в этой сфере. Защитник назвал Волкова хозяйственником и подчеркнул, что у него нет радиотехнического образования.

Волков вину не признал.

Первый взрыв на мосту через Керченский пролив произошёл 8 октября 2022 года. Тогда в результате взрыва грузовика с прицепом обрушились три пролёта автомобильного моста, а также сильно пострадал железнодорожный.

17 июля 2023 года на Крымском мосту произошёл второй взрыв. Один проём был разрушен, ещё один повреждён. Погибла семейная пара, которая ехала отдыхать в аннексированный Крым. Их дочь получила ранения.

Киев неоднократно заявлял, что считает мост легитимной военной целью, так как он используется в том числе и для снабжения российской группировки войск. Украинская сторона вскоре после атак свою причастность к организации взрывов отвергала. Позднее Служба безопасности Украины сообщила, что причастна к организации атак.

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