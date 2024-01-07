"Будет тяжело". Возможно ли отрезать аннексированный Крым от России

В начале года президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналу The Economist. В нем он среди прочего рассказал о перспективах освобождения Крыма. В наступившем году Вооруженные силы Украины попытаются отрезать аннексированный Крымский полуостров от России. Москва аннексировала полуостров 10 лет назад, и в ходе полномасштабной войны он стал одним из основных плацдармов российской армии для наступления на украинскую территорию.

По словам Зеленского, в наступившем 2024 году главные события российско-украинской войны развернутся вокруг Крымского полуострова. Изоляция Крыма и уничтожение размещенного там российского военного потенциала "чрезвычайно важны" для Украины, "потому что это путь к сокращению числа атак из этого региона".

Успешная операция в аннексированном Крыму стала бы "примером для мира", а также повлияла бы на ситуацию внутри России. "Потеря центрального элемента кремлевской пропаганды показала бы, что тысячи российских военных погибли только из-за амбиций Путина", – убежден Владимир Зеленский. По его словам, утрата военно-морских баз в Крыму, которыми Россия распоряжалась последние 240 лет, стала бы для Путина историческим позором.

Однако успех подобной операции будет во многом зависеть от военной помощи, которую Киев получает от западных стран, подчеркнул президент Украины. Он попросил предоставить Вооруженным силам Украины немецкие крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. С их помощью украинские военные могли бы разрушить мост через Керченский пролив и отрезать Крымский полуостров от России. "Россия должна знать, что для нас это военный объект", – предупредил Зеленский.

По его словам, в 2023 году Украина одержала "невероятные победы" в Крыму, уничтожив "приличное количество" кораблей Черноморского флота. В результате Россия лишилась господства в Черном море и вынуждена была убрать самые боеспособные (и опасные для Украины) корабли со своей главной базы в Севастополе.

В декабре авиация ВСУ уничтожила большой десантный корабль "Новочеркасск", пришвартованный в феодосийском порту. В ноябре малый ракетный корабль "Аскольд", стоявший в сухом доке судостроительного завода "Залив" в Керчи, получил серьезные повреждения, а на западе Крыма украинские морские дроны уничтожили два малых десантных катера Черноморского флота РФ. В сентябре украинские ракеты поразили большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону", которые находились на ремонте в доках Севастопольского морского завода. В августе безэкипажные катера повредили большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска. Кроме того, ВСУ вывели из строя стратегически важные объекты инфраструктуры Черноморского флота в Крыму: здание штаба флота, резервный командный пункт, нефтебазы, склады вооружения.

Украинские спецслужбы нацелены на то, чтобы полностью очистить Крымский полуостров от российского флота. "Президент Зеленский поставил задачу сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Для СБУ это направление – одно из приоритетных. Мы стремимся выбить все [российские] ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", – заявил в начале января глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, пообещав в скором времени "очень неожиданные сюрпризы" для России.

Осуществление этих планов заметно скажется на повседневной жизни тех украинцев, которые по-прежнему остаются в Крыму. Эти изменения будут не в лучшую сторону, однако местные жители отнесутся к этому с пониманием, поскольку на кону – деоккупация полуострова и возвращение к нормальной жизни, считает украинский военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Если это будет ради освобождения – крымчане готовы терпеть неурядицы

"Логистические цепочки, которые обеспечивают армию врага всем необходимым, питают и гражданскую инфраструктуру оккупированного полуострова. Будет тяжело. Но, поверьте, если это будет ради освобождения – крымчане готовы терпеть неурядицы. Однако только если надежда будет не напрасной. С 2014 года крымчане восемь лет чувствовали себя брошенными Украиной – где-то ВСУ воюют, где-то продолжаются "минские переговоры", но это все не о них. Оптимизма это не прибавляло. Большая война, колонны российской техники, через полуостров направляющиеся на юг [материковой Украины], загоняли людей в еще большую депрессию: помочь своей стране, находясь в оккупации, они никак не могли. Первые удары по военным объектам российской армии в Крыму стали шоком для оккупантов и глотком надежды для наших людей, уже почти отчаявшихся. 2023 год в этом плане стал переломным. Крымчане, севастопольцы верят и ждут. Нельзя снова бросить их на произвол судьбы", – говорит Павел Лакийчук.

По мнению эксперта, обнародованный Зеленским план битвы за Крым кажется очень логичным. Хотя осуществить его будет непросто: "Слова президента Зеленского отражают замысел украинской армии по освобождению Крымского полуострова: сломать логистику российской армии на юге, оставить ее без тыла, заставить бежать с оккупированных территорий. План при определенных условиях вполне реалистичен. Война – это противостояние двух систем, имеющих взаимоисключающие задачи. Поэтому неправильно говорить, что достичь поставленных президентом целей – освободить Крым в 2024 или 2025 году – будет легко. Будет тяжело [даже] при благоприятных условиях. Еще сложнее – если мировая конъюнктура и оперативная обстановка будут не на нашей стороне. Но это нужно делать. Освобождать свою землю всегда обходится дороже, чем отдавать. Следовательно, вне зависимости от того, как будут развиваться боевые действия, от цели освободить нашу землю ни в коем случае отказываться нельзя", – уверен Павел Лакийчук.

Активист международного движения #LiberateCrimea Руслан Сейдаметов считает, что названные президентом Украины цели будут достигнуты в течение двух лет. "По моему мнению, главная цель этого года – уничтожение военного потенциала РФ на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Их деоккупация последует в 2025 году. В ближайшее время следует ожидать уничтожения Крымского моста и уменьшения численности Черноморского флота. Крымчанам советую запастись всем необходимым для обеспечения себя и близких жизненно необходимыми товарами, поскольку в первую очередь исчезнут с полок магазинов продукты питания, а на заправках – топливо. Также будут проблемы со снабжением потребителей электроэнергией. После таких событий наступит черное время для оккупантов, а для граждан Украины в Крыму будет понятно, что над Крымом начинает восходить украинское солнце", – заявил Сейдаметов в беседе с Радио Свобода.

Поставки различных видов западного вооружения, о которых просит руководство Украины, необходимы для изоляции аннексированного Крыма от России и уничтожения военного потенциала армии-агрессора на полуострове. Но само по себе оружие не способно победить. Все зависит от действий украинских военных.

"Чудо-оружия, которое само по себе переломит ход боевых действий, не существует. Есть Вооруженные силы Украины, которые при условии достаточной укомплектованности, обученности и обеспечении оружием и боеприпасами могут выполнить поставленные перед ними задачи. Дальнобойные ракеты, полученные от партнеров, будь то StormShadow/SCALP, ATACMS или Taurus, могут облегчить работу ВСУ, к примеру, уничтожить линии коммуникации и логистики в критически важном тылу. Но это только один из элементов, одно из условий успеха. И то при правильно продуманном применении. То же касается ожидаемых истребителей F-16. Эти самолеты могут и усилить нашу противовоздушную оборону, и лишить врага преимущества в воздухе, и усилить наступательный потенциал наших сухопутных войск. Но это только один из элементов, которым нужно уметь правильно воспользоваться. Но это не значит, что за получение современных видов вооружения от наших партнеров не следует упорно бороться. Каждый высокотехнологичный вид вооружения – это сохраненные жизни наших воинов, это освобожденные наши граждане, это, в конце концов, маленький шаг к победе", – подчеркнул Лакийчук.