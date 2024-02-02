В Москве полиция провела обыск в квартире врача, не допустив адвоката

Московские полицейские пришли с обыском к врачу Надежде Буяновой, по звонку жены солдата, погибшего на войне в Украине. Как сообщает телеграм-канал Астра, солдатская вдова якобы донесла в полицию на врача "за насмешку" над её мужем. Никаких доказательств "насмешек" доктора над погибшим военнослужащим — не выявлено. Об этом врач рассказала телеграм-каналу Астра.

Ранее в пятницу глава СК Александр Бастрыкин распорядился начать в отношении 67-летней Буяновой уголовное дело о "дискредитации" армии.

Вдова в разговоре с телеграм-каналом Mash, рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее 7-летнему сыну, что его отец — "законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама". Надежда Буянова заявила каналу Астра, что не произносила подобных слов.

Во время обыска в квартире Буяновой в Химках полиция не допустила туда адвоката Оскара Черджиева. Квартира находится под охраной полиции, адвокат не может связаться со своей подзащитной.

В четверг Надежда Буянова без оснований была уволена из московской поликлиники номер 140.