Памфилова предложила выйти из БДИПЧ ОБСЕ, Путин обещал подумать

Президент Владимир Путин на встрече с главой Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой вечером в четверг пообещал "посоветоваться" с МИД и депутатами по вопросу о возможном прекращении участия России в работе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Вопрос об этом поставила Памфилова, раскритиковав работу этой организации.

Стенограмма начала встречи, которая, как подчёркивается, состоялась "поздно вечером", опубликована на сайте Кремля. Путин обсудил с Памфиловой недавно прошедший в России единый день голосования.

"Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права – абсолютно", - высказалась Памфилова о БДИПЧ ОБСЕ. В качестве примера она привела недопуск российских наблюдателей на предстоящие выборы в Молдове. В тех же случаях, когда российские наблюдатели принимают участие в наблюдении, мнение БДИПЧ, как заявила Памфилова, полностью расходится с их мнением - как она предположила, потому, что выводы организации навязывают некие "хозяева".

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ в последний раз принимали участие в наблюдении за выборами в России в 2018 году, когда Владимир Путин был избран на свой четвёртый срок. На выборы 2021 года организация не смогла направить наблюдателей из-за введённых властями ограничений под предлогом пандемии COVID-19. В 2024 году российские власти не направили БДИПЧ приглашения принять участие в наблюдении, заявив о том, что организация "выполняет политический заказ, нарушая принципы объективности, непредвзятости и профессионализма". Ранее наблюдатели организации отмечали нарушения на российских выборах и их несвободный характер, организация также критиковала проведение российских выборов на оккупированных территориях Украины.

На встрече с Путиным Памфилова также отметила, что на выборах разного уровня в нынешнем году победили 1035 участников войны в Украине.