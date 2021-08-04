ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму

ОБСЕ не сможет направить в сентябре наблюдателей на выборы в Госдуму из-за ограничений российских властей. Об этом говорится в совместном заявлении Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Руководители бюро и Парламентской ассамблеи проинформировали представителей российской стороны о принятом решении.

В заявлении отмечается, что бюро самостоятельно определяет объем и формат наблюдения за выборами. Предполагалось, что на выборы в Госдуму поедут 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Изначально и представители бюро, и представители ассамблеи были приглашены на выборы в Госдуму, но впоследствии число представителей было сокращено до 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили такое решение неблагоприятной обстановкой из-за пандемии коронавируса. Бюро запросило разъяснений по развёртыванию миссии по наблюдению за выборами в рекомендованном формате, говорится в сообщении структур ОБСЕ.

Единый день голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва назначен на 19 сентября. В июле ЦИК предупреждал, что работа иностранных представителей на выборах будет зависеть от с COVID- 19.

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