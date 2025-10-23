Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 23 октября
Российские обстрелы Украины; санкции США против "Лукойла" и "Роснефти"; Джей Ди Вэнс и Марко Рубио в Израиле; охрана музеев Франции после ограбления Лувра; за что травят Геннадия Хазанова; 85 лет со дня рождения короля футбола Пеле
