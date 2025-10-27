"Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 27 октября
Годовщина штурма Дубровки; обстрелы Украины; Кирилл Дмитриев в США; Пути и Трамп об испытаниях ракеты "Буревестник": министр финансов США о санкциях против России; Центробанк понизил базовую ставку; задержания по делу об ограблении Лувра; в Британии полиция по ошибке отпустила нелегально иммигранта
Выпуски
-
27 октября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 27 октября
-
-
-
-
-
22 октября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 22 октября