"Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 27 октября

Годовщина штурма Дубровки; обстрелы Украины; Кирилл Дмитриев в США; Пути и Трамп об испытаниях ракеты "Буревестник": министр финансов США о санкциях против России; Центробанк понизил базовую ставку; задержания по делу об ограблении Лувра; в Британии полиция по ошибке отпустила нелегально иммигранта