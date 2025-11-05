Зохран Мамдани избран мэром Нью-Йорка

Во вторник в США в нескольких штатах прошли выборы губернаторов, мэров и членов местных органов власти. Одним из самых заметных результатов стало избрание мэром Нью-Йорка 34-летнего демократа Зохрана Мамдани. Он стал первым в истории города мэром-мусульманином и самым молодым за столетие мэром.

По предварительным данным, он получил около половины голосов нью-йоркцев. Мамдани, характеризующий свои политические взгляды как демократический социализм, вел кампанию под лозунгом сделать Нью-Йорк городом, в котором могут позволить себе жить люди с небольшими доходами. Он обещал заморозить плату за аренду жилья, организовать бесплатные автобусные маршруты, открыть субсидируемые городом супермаркеты и предпринять ряд других шагов, которые позволят снизить стоимость жизни в одном из самых дорогих городов мира за счет повышения налогов на самую состоятельную прослойку населения.

В ходе первичной кампании Демократической партии, эффективно используя социальные сети, практически никому не известный Зохран Мамдани, сумел привлечь на свою сторону активистов партии, молодежь и взять верх над фаворитом партийного истеблишмента бывшим губернатором Нью-Йорка Энддрю Куомо. В результате Куомо был вынужден участвовать в выборах в качестве независимого кандидата. Он получил чуть больше сорока процентов голосов избирателей. За день до выборов в пользу кандидатуры Куомо высказался президент США Дональд Трамп.

Радикально левые взгляды Мамдани вызывали опасение у многих традиционных демократов-центристов, опасающихся, что смещение Демократической партии влево лишит ее голосов самой крупного избирательного блока в США избирателей-центристов. Многие видные демократы публично не высказывались в поддержку его кандидатуры.

Среди других результатов выборов, привлекших всеобщее внимание, - избрание губернаторами двух крупных штатов - Вирджинии и Нью-Джерси женщин, членов Демократической партии Абигейл Спанбергер и Микки Шеррил. Многие комментаторы рассматривают их победу как свидетельство недовольства избирателей политикой Дональда Трампа. В частности, в штате Вирджиния живет много государственных служащих, потерявших работу в результате резкого сокращения штатов государственных структур, предпринятого Дональдом Трампом.







