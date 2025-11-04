Локальные выборы в США: новые американские политические тренды

В США сегодня - локальные выборы, результаты которых могут дать представление, как изменились взгляды избирателей спустя год после президентских выборов, чего республиканцам и демократам ждать на выборах в Конгресс в следующем году - и, соответственно, какой будет вторая половина второго президентства Дональда Трампа.

Настроения избирателей. Общая картина

Для каждой из партий есть свои встречные ветры. Для республиканцев:

Обычно партии, находящейся у власти, труднее на выборах - избиратели так выражают недовольство.

Трамп, согласно опросам (хотя он им не верит) - непопулярен. Рейтинг одобрения, согласно агрегатору RealClearPolitics, почти -10. (43.7 одобряют, 53.6 - нет). Агрегатор Silver Bulletin: почти -13.

Избиратели особенно недовольны инфляцией, состоянием экономики.

Трамп обладает преданной базой сторонников, но когда его нет в избирательном бюллетене, они с меньшей вероятностью приходят на выборы - явка становится проблемой республиканцев.

Проблемы республиканцев не обязательно помогают демократам.

По недавнему опросу, американцы отрицательно относятся к обеим партиям, ⅔ - к республиканцам, ¾ - к демократам. Демократической партией недовольны даже большинство ее сторонников, и многие требуют, чтобы она жестче противостояла Трампу - и это может быть не самым привлекательным посланием для центристски настроенных избирателей.

После поражения на прошлогодних выборах партия ждет новых лидеров и идей - и результаты нынешних выборов могут дать понять, что пользуется одобрением избирателей.

4 наиболее интересных голосования. Детали

Губернатор Нью-Джерси. Штат считался надежно "синим", но на последних выборах там произошел второй по величине сдвиг в сторону республиканцев в стране, следом за Нью-Йорком. Трамп резко расширил число сторонников среди не-белого населения, людей без высшего образования - особенно в районах с большим количеством испаноязычных избирателей. Выборы могут показать, теряет ли Трамп поддержку испаноязычных, эксперты, между тем, обсуждают, не превратился ли Нью-Джерси в колеблющийся штат.

Фавориту выборов, представительнице демократов Мики Шеррилл, бывшему военному пилоту и прокурору, противостоит Джек Чиаттарелли, политик и бизнесмен, основатель медицинского издательства, который успешно привлекает голоса образованных избирателей - и пытается соединить это с поддержкой Трампа.

Губернатор Вирджинии. Им впервые станет женщина: демократы представлены на выборах Эбигейл Спанбергер, политиком и бывшей оперативницей ЦРУ, республиканцы - Уинсом Эрл-Сирс, эмигранткой из Ямайки, ветераном морской пехоты и нынешним вице-губернатором. Она - первая черная женщина, избранная на должность в масштабах штата Вирджиния.

В своей кампании Спанбергер сконцентрировалась на вопросах растущих цен, как сделать жизнь более по средствам избирателям, а не на критике Трампа - и это, по идее, должно привлекать центристски настроенных избирателей. Спанбергер пользуется преимуществом в опросах, но недавний скандал с кандидатом демократов на пост генерального прокурора Вирджинии (Джей Джоунз отправлял СМС с текстами, выглядящими как одобрение политического насилия) мог повлиять на настроения избирателей.

Мэр Нью-Йорка. Это самая громкая выборная история. Зохран Мамдани, молодой местный политик, мусульманин и демократический социалист, внезапно разгромил в праймериз демократов бывшего губернатора Эндрю Куомо, в свое время ушедшего в отставку из-за череды сексуальных скандалов. Теперь Куомо противостоит Мамдани на общих выборах как независимый кандидат. Есть еще республиканец Кертис Слива - но он распыляет голоса оппозиции, и Трамп только что призвал голосовать за Куомо, “Голос за Сливу - голос за Мамдани”. ("Голос за Куомо - это как голос за Трампа", ответил Мамдани).

Вокруг Мамдани много дискуссий о его позиции по израильско-палестинскому конфликту, и он старался успокоить еврейскую общину Нью-Йорка - самую большую за пределами Израиля, но реальный нерв его кампании - обещание сделать более доступной жизнь в городе, славящегося неподъемными ценами.

Ограничение на рост арендной платы, бесплатные автобусы, программа доступных продовольственных магазинов - финансировать свои планы Мамдани собирается, увеличивая налоги на самых богатых. Трамп называет его коммунистом и обещает свести федеральную помощь к минимуму в случае его победы.

Мамдани вызвал волну энтузиазма среди левой, прогрессистской базы демократов, но центристы в партии отнеслись к нему с осторожностью. Вероятная победа Мамдани - и затем эксперимент в Нью-Йорке, в зависимости от результатов - может подталкивать демократов к схожим позициям на будущих выборах, в фокусе которых будет вопрос об уровне жизни, или дать аргументы Трампу в противостоянии с демократами.

Вопрос о налогообложении - в центре этого спора: Трамп обещает улучшить жизнь низкими налогами, компенсируя их тарифами (которые, впрочем, повышают цены) и снижением социальных расходов. Рецепт Мамдани - помощь обществу с помощью повышения налогов на богатых.

Калифорния. Предложение 50

В Калифорнии проголосуют, и с высокой вероятностью примут, предложение перерисовать избирательные округа на выборах в Конгресс в будущем году, что дасть демократам, с высокой вероятностью, дополнительные пять мест в Палате представителей.

Это часть битвы, начавшейся в Техасе несколько месяцев назад - там республиканцы с благословения Трампа решили перерисовать округа. Манипуляция округами - непопулярная вещь у избирателей, но сейчас политики идут ва-банк. Трамп всеми средствами пытается помешать демократам вернуть большинство в Конгрессе, а Палата представителей - их наилучший шанс. Штат за штатом теперь принимают теперь решения о перерисовке округов, общее преимущество - у республиканцев, но Калифорния даст значительный противовес. И это выглядит заявкой губернатора Гэвина Ньюсома, одного из ведущих критиков Трампа, на выдвижение кандидатом демократов на президентских выборах в 2028 году.

Что дальше. Шатдаун

Продолжающийся шатдаун правительства идет на рекорд, но представители обеих партий вроде бы проявляют все большую готовность к диалогу - по мере того, как шатдаун все больше вредит населению. Республиканцы считают, что после сегодняшних выборов демократы будут готовы пойти на соглашение.