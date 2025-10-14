"Говорили по-русски". Готовила ли Россия заговорщиков для Молдовы?

На видео, опубликованном на днях полицией Молдовы, запечатлены мужчины в боевой экипировке с автоматами в руках в одном из туристических комплексов в Сербии. Власти этой страны заявили, что с 16 июля по 12 сентября там проходили обучение более 150 граждан Молдовы и Румынии. За шесть дней до голосования на парламентских выборах 28 сентября полиция Молдовы арестовала около 70 человек, заявив, что большинство из них прошли обучение в Сербии, на территории этого комплекса площадью 8 гектаров в деревне Горная Конвиляца.

По словам официальных лиц в Кишиневе, этот курорт, который позиционирует себя как "уникальный оазис для отдыха, релаксации, спорта и развлечений", использовался Россией для обучения граждан Молдовы, чтобы использовать их для организации беспорядков перед недавними парламентскими выборами в их стране.

Когда корреспонденты Балканской службы Радио Свобода посетили это место пару дней назад, они обнаружили ослов, пасущихся рядом с деревенскими хижинами под соломенными крышами. Но журналистам было отказано в доступе на территорию объекта.

Сербские прокуроры заявили, что ни курорт, ни его владелец не находятся под следствием. Сотрудники курорта сообщили Радио Свобода, что владелец в настоящее время находится в Боснии и Герцеговине и сможет говорить об этом вопросе только после своего возвращения.

В деревне Горная Конвиляца, где находится курорт, многие местные жители сказали, что не имеют понятия о том, что на территории курорта происходило что-то необычное. Однако в деревенском продуктовом магазине две продавщицы рассказали о русскоязычных покупателях в период, указанный властями.

"Они стояли перед магазином, пили, мы немного пообщались", – сказала одна из продавщиц, представившаяся как Биляна. По ее словам, они говорили "в основном по-русски. Они почти не знали английского".

Пробежка по берегу реки

Но хотя физические следы предполагаемой российской деятельности В Горной Конвиляце были слабо заметны, Радио Свобода обнаружило такие следы в Интернете.

Фитнес-приложение, зарегистрированное на имя некоего Сергея Андреенкова, показывает, что он бегал по утрам по берегу реки Дрина 8, 9 и 12 сентября. Каждый раз его маршрут начинался недалеко от ресторана, расположенного на территории курортного комплекса. Андреенков является активистом партии "Единая Россия", в мае он был награжден Министерством обороны РФ за "укрепление обороны Российской Федерации". Фотографии, опубликованные в интернете, показывают, как он участвует в доставке военных грузов в оккупированные Россией районы Украины в 2023 и 2024 годах.

Черногорский новостной сайт Vijesti со ссылкой на источник в спецслужбах страны сообщил, что Андреенков был инструктором на предполагаемых учениях. Сам россиянин не ответил на запросы РС с просьбой прокомментировать ситуацию. Сербские и черногорские власти также не ответили на вопросы об Андреенкове.

Сербские власти произвели в связи с предполагаемым обучением два ареста, назвав только инициалы подозреваемых – Л.П. и С.С. Местные СМИ утверждают, что речь идет о двух гражданах Сербии, Лазаре Поповиче из Белграда и Саво Стевановиче из Лозницы, города, расположенного недалеко от курорта.

Оба они – бывшие советники Ненада Поповича, министра без портфеля в сербском правительстве. Он подвергся санкциям США за связи с Россией. Попович не ответил на вопросы РС об арестах.

"Кто-то хотел, чтобы не заметили"

Белград стремится сбалансировать традиционно тесные связи с Москвой и усилия по налаживанию партнерских отношений с Западом. Поэтому происшествие с предполагаемой подготовкой заговорщиков из Молдовы на сербской территории ставит власти Сербии в неловкое положение.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что информация об обучении поступила из частных источников, а не от сербских спецслужб, намекнув на возможное сокрытие фактов. "Если уж что мы и делаем хорошо, так это отслеживание иностранных граждан. Невозможно было [их] не заметить. Мы не заметили, потому что кто-то хотел, чтобы не заметили", – сказал он в интервью сербскому телеканалу Pink TV 5 октября.

Возможно, больше света на это дело будет пролито, если оно дойдет до суда в Молдове или Сербии.

Молдавская полиция также опубликовала видео с подозреваемым, который сказал, что он ездил в Сербию. "Там нас учили пользоваться рациями, показывали нам записи некоторых российских митингов и говорили, что мы должны и чего не должны делать", – добавил он.

Москва отрицает какую-либо причастность к предполагаемому лагерю, а также к аналогичным обвинениям, выдвинутым Молдовой в 2024 году в связи с тогдашними президентскими выборами. Тогда Кишинев заявил, что лагеря были организованы в Сербии и Боснии. Белград опроверг эти обвинения, но власти в Сараево их подтвердили. Однако и в этом случае в открытом доступе нет явных доказательств.