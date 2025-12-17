Ссылки для упрощенного доступа

США блокируют порты Венесуэлы для танкеров под санкциями

Танкер Skipper, захваченный американской береговой охраной у побережья Венесуэлы 10 декабря 2025 года
Танкер Skipper, захваченный американской береговой охраной у побережья Венесуэлы 10 декабря 2025 года

Какое число танкеров потеряет доступ в Венесуэлу непонятно

Президент США Дональд Трамп объявил вечером во вторник о том, что Соединенные Штаты заблокируют порты Венесуэлы для нефтеналивных танкеров, являющихся объектами санкций. Им будет отрезан доступ и выход из венесуэльских портов.

В сообщении в сети Truth Social президент Трамп написал, что он внес венесуэльские власти в список иностранных террористических организаций за причастность к терроризму, контрабанде наркотиков, торговле людьми и отдал распоряжение "о полной блокаде всех танкеров, являющихся объектами санкций, направляющихся и покидающих Венесуэлу". Режим блокады будет осуществляться "самой большой армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки". Дональд Трамп имел в виду военно-морскую группировку в Карибском море, возглавляемую самым большим в мире авианосцем Джеральд Форд, направленную в этот регион по его указанию.

Как отмечают эксперты, непонятно какое количество танкеров будет отрезано от венесуэльских портов, поскольку в их отношении могут применяться разные санкции. На прошлой неделе американские военные по судебному ордеру арестовали танкер, доставлявший венесуэльскую нефть на Кубу и в Китай, но использованный ранее для незаконной транспортировки иранской нефти. Но ясно, что эта блокада значительно уменьшит для Каракаса валютную выручку за продажу нефти.

Американский нефтяной концерн Chevron, занимающийся добычей нефти в Венесуэле, в рамках выданной ему американским правительством лицензии, сообщил о том, что его операции продолжаются без перебоев.

Формальная цель военно-морской группировки США, действующей неподалеку от берегов Венесуэлы, - блокирование транзита наркотиков в Соединенные Штаты латиноамериканскими картелями через территорию Венесуэлы. Каракас утверждает, что Вашингтон готовится к вторжению в Венесуэлу.

Зеленский на передовой
Зеленский на передовой

Зеленский на передовой

Дроны в Твери

Аудионовости

События минувшего дня
События минувшего дня

События минувшего дня

Новости Радио Свобода: итоговый выпуск


