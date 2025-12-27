Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

В Новый год хочется вспоминать и говорить о хорошем, хоть это и не просто. Бед и лишений не стало меньше, но есть несколько однозначно хороших новостей.

Во-первых, сотни украинских солдат и офицеров вернулись домой, к своим родным и близким. Это произошло в результате обменов военнопленными с российской стороной.

Во-вторых, благодаря усилиям Дональда Трампа и его администрации, из белорусских тюрем были освобождены более ста политзаключённых, в том числе Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии Алесь Беляцкий.

В этом году из-под домашнего ареста смогла бежать и покинуть Россию известная журналистка Екатерина Барабаш, осудившая войну в Украине. На свободу из СИЗО вышла певица Наоко и музыкант её группы StopTime, их задержали за уличные выступления с песнями авторов, объявленных "иноагентами". Теперь все они поют за пределами России.

О том, кто в этом году оказался дома, на свободе и в объятиях родных и близких, смотрите в репортаже нашего корреспондента:

22 января 2025 года стало известно, что на главную кинопремию Оскар номинировали российского актера Юрия Борисова за роль в фильме "Анора". Этой новостью открылся уходящий год, как будто ознаменовав новую фазу в российско-американских отношениях. Примерно в этих же числах и Дональд Трамп вернулся в Белый дом, с его вторым сроком связывали большие надежды, прежде всего – на окончание войны в Украине. Но она продолжается, несмотря на громкие обещания и личную встречу Путина и Трампа. Однако переговоры о заморозке войны медленно идут. В них участвуют представители команды Трампа, люди, близкие к Владимиру Путину, и Владимир Зеленский и его команда. Пока результатов нет, но есть попытки, которые раз за разом предпринимает американская администрация.

Почему реальность оказалась сложнее ожиданий? И что на самом деле может повлиять на ход событий? Готов ли Трамп перейти к более решительным шагам, чтобы остановить Россию? Об этом и о хороших новостях, мы поговорим с нашей постоянной гостьей, американисткой Александрой Филиппенко.

– Трамп – самый влиятельный политик 2025 года, но при этом его популярность резко упала в самой Америке. Почему?

– Дональду Трампу сложно сейчас представить какие-то безусловные победы. Как он пришел к власти? Это было связано с экономикой, потому что экономика времен Байдена – это инфляция, это невозможность взять кредит, это действительно усложнившаяся ситуация для огромного числа американцев.

Есть разочарование

Но при этом сейчас нет какого-то роста невероятного, американцы не могут похвастаться тем, что они стали гораздо лучше жить, а Трамп именно это обещал, и есть разочарование. Плюс есть разочарование в том, как действует Дональд Трамп, не что он делает, например, относительно границ и относительно депортаций, а то, как именно это делается. Это вызывает большие вопросы у американцев.

– Какие у него реальные политические успехи за этот год, не просто громкие жесты?

– Нужно сказать, огромное достижение, что ноль человек пересекли нелегально южную границу США, мексикано-американскую границу. Прекращение огня на Ближнем Востоке под вопросом сейчас, но это тоже важный момент, как и подписание других мирных соглашений. Как это ни удивительно, я бы назвала не то, чтобы победой Трампа, а важным шагом Трампа, это усиление Европы, то есть самоощущения Европы, Теперь Европа себя больше рассматривает в отрыве от США, это в итоге приведет к большим достижениям Европы.

– Почему именно Украина стала "слабым звеном" Трампа? Его решения в отношении Украины не нравятся ни республиканцам, ни его независимым почитателям?

– 36% рейтинг Трампа по Gallup, они задавали вопросы и отдельно, по каждой теме. Его действия по Украине – самые непопулярные, 31% всего лишь поддерживают действия Дональда Трампа в отношении Украины. Остальные считают, что нужно больше помогать Украине, больше поддерживать Украину, или у них нет определенного ответа.

Дональд Трамп разозлился

Я уверена, что Трамп искренне верил, что договорится с Путиным за счет харизмы. Трамп добивался встречи на Аляске и был уверен, что убедит Путина. А почему встреча на Аляске? С чего начинал Трамп, давайте вспомним: Гренландия. Что такое Гренландия? Это доступ к Арктике. Это раннее предупреждение о пусках межконтинентальных баллистических ракет. Это доступ к арктическому, к северному торговому пути. Там много интересных тем, которые можно было обсудить по бизнесу. Должны были пообедать, прогуляться, даже в православную церковь собирались заехать. Ничего этого не было, Дональд Трамп разозлился, потому что Путин начал ему рассказывать про половцев и печенегов.

– Почему Трампу не удалось склонить Путина к заморозке конфликта?

– Я считаю, что он недооценил реальность ситуации, недооценил важность для Путина захвата Украины.

– Европа очнулась ото сна?

– С ноября 27 го года Евросоюз откажется от российского газа. Эмбарго лишит Кремль около 10 млрд евро доходов от экспорта в год, согласно оценкам Еврокомиссии. Сейчас ЕС ежемесячно отправляет в Россию 1,5 млрд евро платы за энергоресурсы. До войны было намного больше: 12 млрд. Цель ЕС – сократить эту сумму до нуля. Европа, несмотря на опасное соседство с Россией, сегодня оказалась за бортом переговорных процессов. И это при том, что именно европейские союзники Киева несут основное бремя расходов по поддержке украинской экономики и её обороны.

Как изменила война в Украине саму Европу, и грозит ли НАТО распад? Эти вопросы наряду с хорошими новостями обсудим с руководителем Российской программы Фонда имени Фридриха Эберта. Комментирует Алекс Юсупов.

– Что хорошего произошло в этом году в Европе?

– Не так уж много. Европа, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, сохраняет свою форму и работоспособность. Европейским странам удается договариваться друг с другом. Они соблюдают правила в своих отношениях. Сложно было себе представить ситуацию, в которую попадет Евросоюз. Он вообще придумывался для мирного времени в мирном времени, и сейчас чувствует себя некомфортно в мире, в котором война стала легитимным мерой продолжения политических конфликтов.

Евросоюз придумывался для мирного времени

Есть и конкретные хорошие истории. Никто не отменял климатический кризис, того факта, что человечество готовится к миру, в котором, если оно не понизит общий объем выхлопов, то повышение температуры, возможно, погребет всех. Китай делает свою декарбонизацию дикими темпами, и Европа не отстает. Например, в континентальной Европе в этом году максимальные до этого момента темпы установки новых мощностей и возобновляемой энергии снизились. Это очень хорошая новость. Она не влияет на сегодняшний день, на этот год. Но если перестать заниматься темами будущего, жизни наших детей, то ежедневные кризисы останутся единственным, что у нас есть.

– Есть ли у Европы сегодня лидер , или континент живет в режиме общего управления, без центра тяжести?

– Это разные вещи. Центр тяжести определяется и населением, и экономической силой. В Европе всегда главный тон задавали страны, которые соотносили свое влияние с ВВП и с бюджетным участием в жизни Европейского Союза – это Франция и Германия. Когда получается договариваться друг с другом, в какую сторону идет континент, тогда мы видим существенные рывки в развитии ЕС.

Лидера ЕС нет и быть не может

Сейчас у них не получается договориться о том, где Европа будет в середине XXI века. Лидера, то есть ни человека, ни инстанции, ни страны, которая за собой собирает остальные страны Евросоюза, никогда не было, и быть не может. Это возвращает к тезису, что Европейский Союз, как коллективный институт, не готовился существовать в мире обостренной геополитической борьбы. Понятно, что проще любой стране с единоначалием, с понятной иерархией, с путями принятия решений, где нет абсолютного права вето.

– Есть еще один крупный игрок, Великобритания. Это страна-одиночка, или она ближе к США? Какова ее роль сегодня?

– Де-факто мы видим возвращение Великобритании в разных элементах сотрудничества с Европой, потому что выясняется: география и общность неотменимы. Европа – самый многообещающий партнер для Великобритании, а не Соединенные Штаты, учитывая политические настроения в Вашингтоне. И здесь старая сентенция о том, что в Европе есть два типа стран: малые, и те, которые еще не поняли, что они малые. Вот в этом процессе находится и Великобритания. Возможно, они вернутся в ЕС в ближайшие пять лет.

– Как изменила война в Украине Европу?

– Очень сильно. Удар по Украине в 2022 году сплотил Европу. Европейский Союз раз за разом, несмотря на все проблемы с Венгрией, Словакией, с Бельгией, организовывает работающий компромисс по отношению к поддержке Украины уже четвертый год войны.

Это не бесплатная политика

Мы, скорее всего, увидим и пятый год, и санкции на российском направлении, которые бьют по европейским экономикам тоже. Это не бесплатная политика, она несет издержки для самих европейцев. Война России против Украины, с одной стороны, подкрепила европейские институты, с другой стороны, поставила их в ситуацию, в которой становится понятно, что ключевые интересы многих европейских стран на дальней перспективе не прояснены настолько, чтобы позволять это коллективное действие, бесконечно продолжать, или as long as it takes, так долго, как нужно продолжать эту политику. Сейчас, в разгар попыток переговоров, мы видим, что и внутри европейцев есть очень разное понимание того, какие еще издержки они готовы нести – с точки зрения украинских беженцев, с точки зрения поддержки Украины своими войсками, с точки зрения финансов, которые заканчиваются на Украине. То есть противоречия возрастают.

В России по-прежнему невозможно понять, сколько людей реально поддерживают войну и власть. Опросы в условиях диктатуры не работают: страх стал нормой, а публичное несогласие – поводом для уголовного дела. О формуле власти Путина по итогам 2025 года, власти, которая отправила сотни тысяч людей на кладбища, в больницы и сделал инвалидами, поговорим с политологом Дмитрием Орешкиным.

– Что хорошего произошло в этом году в вашей личной жизни?

– Я думаю, что выполнил заветы Александра Сергеевича Пушкина: "счастья нет, но есть покой и воля". Я ощутил себя, наконец осознал себя в новом качестве: воля, европейская культура и покой, поскольку я избавился от иллюзий. Не думаю, что я в процессе своей жизни вернусь в Россию, не думаю, что Россия во мне нуждается.

Я европеец - и при этом русский

В то же время я остался русским человеком и не вижу необходимости делать что-то с собой и говорить, что я отказываюсь от России и так далее. Нет, я ощутил в себе спокойствие, уверенность в том смысле, что я европеец – и при этом русский. Возвращаться в Россию не хочу, смотрю на нее с сочувствием, тем людям, которые там остались, выражаю соболезнования, никому не даю советов, а сам я обрел душевный равновесие и покой. Это главная позитивная новость.

– Если отвлечься от войны, что хорошего в России произошло за этот год?

– Особенно хорошего как-то не просматривается. Может быть, хорошо то, что не так быстро все рухнуло. Хорошее воспринимается как возможность того, что могло бы быть гораздо хуже, но не стало. Те, кто при Путине занимается профессиональным регулированием экономики, финансов, каких-то еще сфер деятельности, удерживают страну от катастрофического падения. То есть, Путин принимает решения ошибочные, а они минимизируют вредные последствия этих решений. И у них иногда получается.

– Видите ли вы реальное окончание войны в 2026 году?

– Сложно сказать, реальное или нереальное. Вариант есть, просто потому, что исчерпываются ресурсы. По всем направлениям мы видим скукоживание. Нефтяной экспорт уменьшается.

исчерпываются ресурсы

Цены на нефть падают. Людей привлекать к войне все труднее. Продвигаться вперед сложнее, не в пропагандистском пространстве, а в реальном, на линии фронта. Так что эта "мясорубка" работает с перегревом. В этом году можно ждать, особенно если Запад всерьез захочет окончания этой войны, будет поддерживать не только амбиции Путина, но и справедливые требования Украины.

– Кто должен надавить – Европа или США? Или это объединенный Запад?

– Объединённо не получается. Трамп, с моей точки зрения, разрушил все, что было возможно. Есть целый ряд тонкостей, которые искусственно срежиссированы, в частности, антикоррупционная кампания. Главное – это позиция Штатов, которые в прошлом году дали на Украину 48 миллиардов долларов, а в этом году – 0,6 миллиарда. Разница в 70 с лишним раз.

– Насколько Путин реально понимает положение дел? Есть эксперты, которые пишут, что он слушает генералов, которые обещают ему победу.

– Я думаю, что он слушает свой внутренний голос. А внутренний голос ему говорит, как большинству людей с параноидальными наклонностями, то, что у него в голове сформировалось.

удачный тактический управленец на тупиковом пути

Генералы этому внутреннему голосу поддакивают, они его улавливают, чувствуют и поддакивают. Я думаю, что Путин утратил способность мыслить независимо. Он уже становится зависимым от своих собственных маний, хотя, конечно, этого не осознает. И в рамках этой зависимости он умеет вести прагматичную, очень рациональную политику. То есть очень эффективный, удачный тактический управленец на тупиковом пути. Вот он и страну ведет в тупик, и войну ведет в тупик, и Россию, российское общество ведет в тупик. Но сам он этого не сознает, потому что у него в голове то, что он непосредственно Господом Богом назначен, чтобы вернуть России былое величие, "поднять с колен", или make Russia great again.