Сделка сорвалась?

Спор США и Европы по поводу контроля над Гренландией сорвал согласование плана по восстановлению Украины после завершения боевых действий, утверждает The Financial Times.

По словам собеседников газеты, запланированное на Всемирном экономическом форуме в Давосе подписание "плана процветания" для послевоенной реконструкции Украины было отложено. План предполагал выделение Киеву 800 млрд долларов. Его должны были согласовать Украина, европейские страны и США.

Владимир Зеленский отменил поездку в Давос. Он занят проблемами энергетики Украины, пострадавшей от российских ракетных ударов.

Издание Politico утверждает, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме, сказал: "Нельзя принимать закон сильнейшего". Он осудил "всё более жесткую конкуренцию" со стороны США и отметил, что Европа "должна без колебаний использовать" имеющиеся в ее распоряжении инструменты для защиты своих интересов.

Перспективы соглашения о восстановлении Украины обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологами Александром Астровым и Георгием Чижовым.