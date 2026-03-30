"Время Свободы с Андреем Шароградским"

00:56 Дональд Трамп заявляет, что режим в Иране уже сменился 04:46 Опубликована запись разговора, в котором Сергей Лавров просит главу МИД Венгрии Петера Сийярто помочь снять санкции ЕС с сестры олигарха Усманова 07:10 Угрожает ли Украине сокращение поставок американского оружия из-за войны на Ближнем Востоке 10:08 Украина продолжает атаковать нефтяные объекты в РФ, несмотря на просьбу «партнеров» снизить интенсивность таких ударов. Падение украинских беспилотников в странах Балтии и Финляндии и реакция этих стран 13:55 Беларусь признала экстремистским контент сайта русской службы BBC 16:44 Нападение на синагогу в Мичигане признано терактом против еврейской общины под влиянием группировки Хезболла 18:37 В Израиле принят закон о смертной казни за теракты 20:36 Пошел обратный отсчет перед первой первой за десятилетия лунной космической миссией «Артемида-2»