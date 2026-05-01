"Время Свободы с Андреем Шароградским"

01:20 Россия возобновила удары по Украине после истечения срока перемирия, о котором объявлял Дональд Трамп 02:21 Владимир Путин заявил о возможности личной встречи с Владимиром Зеленским и привел новую версию причин нападения России на Украину 05:02 Дефицит госбюджета России за первые четыре месяца 2026 года уже превышает заложенный в бюджет дефицит на весь год 09:33 Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак стал подозреваемым по делу о незаконной легализации средств 11:15 Офис президента Украины считает «несерьезным» делом комментировать высказывания бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в интервью Такеру Карлсону 16:35 Первый зафиксированный случай гибели бывшего студента российского колледжа в войсках БПЛА, десятиклассников отправляют на сборы при военно-патриотических центрах «Авангард» 19:15 Трамп: перемирие с Ираном «на грани выживания». Биньямин Нетаньяху о том, почему Израиль «проигрывает информационную войну» 24:04 Четыре года без Алексея Цветкова