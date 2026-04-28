Соловьев извинился перед Боней за оскорбления в ее адрес

Российский телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбления в её адрес после того, как она записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Во вторник во время совместного эфира с Боней в программе "Полный контакт" Соловьёв сказал, что был "слишком эмоционален". "Во-первых, вы замечательно выглядите. Это раз. Во-вторых, да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И конечно, какая бы ни была мотивация, зачем, о чем и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире", - заявил Соловьёв.

В ходе обсуждения телеведущий отверг слова Бони о том, что "Путина в России боятся", потому что, по его словам, "президента в России на самом деле народ любит". Соловьёв также сказал, что его "довольно странно" записывать "в главные мизогины страны", потому что к нему "на эфиры приходит большое количество женщин", к которым, как сказал телеведущий, он "всегда относится с гигантским уважением".

Виктория Боня предложила Соловьеву также извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которую он в одном из недавних эфиров назвал "шлюхой" и "фашистской тварью", добавив, что "предательство – её второе имя". Соловьёв извиниться перед Мелони отказался, пояснив, что она "отдельная тема" и у него "там свои вопросы с итальянцами". Оскорбления в адрес Мелони ранее в апреле привели к дипломатическому скандалу. Посла России в Риме Алексея Парамонова вызвали в итальянский МИД.

14 апреля Виктория Боня разместила у себя в инстаграме обращение "от лица народа" к Владимиру Путину. Она перечислила несколько "наболевших" для россиян проблем, включая наводнение в Дагестане, пятно мазута в Анапе и блокировки интернета. Боня также упомянула об "огромной стене" между народом и Путиным и о том, что его боятся все, даже "губернаторы", а окружение президента России скрывает от него реальное положение дел в стране. Соловьев после этого назвал блогерку "агентом" президента Украины Владимира Зеленского и "потрепанной шалавой", которой, как он заявил, не стоит "открывать свой грязный рот и засорять пространство". Боня тогда пригрозила Соловьеву судом за оскорбления в свой адрес.