"Вас все боятся"

Блогер Виктория Боня опубликовала видеообращение к Владимиру Путину. В ролике она заявила, что говорит "от лица народа", потому что её попросили, ведь сам народ Путина боится. Боня назвала пять проблем России, которые, как она считает, "очень важны на повестке дня" и о которых Путину "не скажет ни один губернатор". Среди них – наводнение в Дагестане. Ролик уже набрал свыше восьми миллионов просмотров.

Пытаются достучаться до Путина и пропагандисты. Ведущий канала "Царьград" Юрий Пронько предупредил власть о грядущем "поражении". Пронько отметил, что усиление цензуры делает России только хуже: "Проблема России заключается в том, что люди в силу вот этой дороговизны и невозможности выезжать лишены возможности сравнивать. А теперь мы еще отключаем мессенджеры, социальные сети. Мы во что превращаемся? Мы превращаемся не в осажденную крепость, мы превращаемся в болотце! Вот чем болотце отличается от озера? В озере проточная вода, а в болотце она не проточная, она тухлая!".

Позволяет себе критику власти и главный российский пропагандист Владимир Соловьев. В прямом эфире своего шоу он заявил, что из-за спада экономики стало выдыхаться и военное производство, поэтому скоро России может быть нечем будет воевать. О проблемах в армии регулярно пишут и так называемые z-блогеры, они активно критикуют ведение войны и военное руководство, но в Кремле взялись за них. В Петербурге силовики задержали блогера Александра Васьковского. Против него составили протокол по статье о "дискредитации" армии. Повод - два поста от 5 января 2024 года. Один из них про коррупцию в рядах "Народного совета ДНР", другой про главу Чечни Рамзана Кадырова.

Тем не менее на фоне падающего рейтинга Путина в Кремле вынуждены прислушиваться к народу. Как пишет Bloomberg, общественный протест против ужесточения интернет-ограничений в России, особенно в отношении Telegram, может вынудить власть смягчить курс.

О том, как электорат Путина пытается до него докричаться и какие выводы делают в Кремле, говорим в программе "Лицом к событию" с социологами Игорем Эйдманом и Денисом Грековым.