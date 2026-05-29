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Трамп, Нетаньяху и отношение к Израилю в США

Трамп, Нетаньяху и отношение к Израилю в США
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Трамп, Нетаньяху и отношение к Израилю в США

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"Ты сумасшедший... Тебя все ненавидят сейчас. Ненавидят Израиль из-за этого", сказал, якобы, Дональд Трамп Беньямину Нетаньяху. Как в США изменилось отношение к Израилю, и что это значит для американской политики. Новый выпуск "Популярной Америки" с Константином Сониным и Валентином Барышниковым.

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