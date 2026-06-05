Выборы - дело рук избирателя

Верховный суд США определяет судьбу джерримендеринга и голосования по почте, - но в конечном счете именно избиратели решают не только за кого голосовать, но и как именно это голосование устроить. Новый выпуск "Популярной Америки" с Ильей Соминым и Валентином Барышниковым.
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05 июня 2026
Трамп, Нетаньяху и отношение к Израилю в США
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29 мая 2026
Битва за Сенат. Кандидаты и их шансы
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22 мая 2026
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15 мая 2026
Трамп, ФРС и высокая инфляция
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08 мая 2026
Поддержка Украины или "Америка прежде всего"?
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01 мая 2026
За кого голосует Искусственный Интеллект?