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Выборы - дело рук избирателя

Выборы - дело рук избирателя
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Выборы - дело рук избирателя

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Верховный суд США определяет судьбу джерримендеринга и голосования по почте, - но в конечном счете именно избиратели решают не только за кого голосовать, но и как именно это голосование устроить. Новый выпуск "Популярной Америки" с Ильей Соминым и Валентином Барышниковым.

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