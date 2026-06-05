Выборы - дело рук избирателя

Верховный суд США определяет судьбу джерримендеринга и голосования по почте, - но в конечном счете именно избиратели решают не только за кого голосовать, но и как именно это голосование устроить. Новый выпуск "Популярной Америки" с Ильей Соминым и Валентином Барышниковым.